'El Gato' Meléndez: "Curry tiene personalidad y habilidad para jugar en los Harlem Globetrotters"

12/05/2018 - 10:56

El jugador de los Harlem Globetrotters Orlando 'El Gato' Meléndez aseguró que el base de Golden State Warriors Stephen Curry tiene una buena personalidad y habilidad increíble" para ser un 'globetrotter', a la vez que manifestó que es "un honor, un placer y algo indescriptible" ser el primer puertorriqueño en jugar en este mítico equipo, al que empezó viendo en los dibujos animados de Scooby-Doo y que este domingo aterrizan en el WiZink de Madrid.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Manu Ginóbili (San Antonio Spurs) es un tremendo jugador de 'basket' y una tremenda persona. Otros buenos podrían ser Steve Kerr (entrenador de los Golden State Warriors) o Stephen Curry (base de los Warriors), que tienen una buena personalidad y habilidad para jugar a esto", declaró Meléndez en una entrevista a Europa Press, sobre qué jugadores podrían formar parte de este mítico equipo que arranca un gira por varias ciudades españolas.

En ese sentido, 'El Gato' afirmó que para formar parte de este equipo que mezcla baloncesto y 'show' "tienes que ser buen jugador de baloncesto y también una buena persona". "Tener esas dos cualidades y aprender a integrar todo eso en un partido de baloncesto y entretenimiento al mismo tiempo es lo que más se busca para ser un 'globetrotter'", afirmó.

Además, Meléndez contó la historia de cómo empezó con apenas "seis años" a seguir a estos espectaculares jugadores, a través de los dibujos animados de 'Scooby-Doo'. "Me levanté un día, encendí la televisión y pensé '¿Quiénes son estos?'. Después hicieron los Super Harlem Globetrotters, que se convertían en superhéroes, jugaban al 'basket' y yo '¡Wow! Es brutal'", explicó.

"Yo pensaba que eran caricaturas hasta que los vi en televisión y vi que eran de verdad. Siempre tuve esa creatividad y malabarismo en mi mente. Crecí jugando al baloncesto, fui a la Universidad de Carolina del Norte, me gradué en 2001. Llegué a jugar con Vince Carter y otros jugadores increíbles. Y después se da la oportunidad de jugar para los Harlem, fue algo increíble", añadió.

"TU OPORTUNIDAD VA A ESTAR AHÍ SI LA TRABAJAS"

'El Gato' confesó que es "un placer y un honor" ser el primer puertorriqueño en unirse a los Harlem Globetrotters. "Es algo indescriptible porque siento que no solo represento a Puerto Rico, sino también a todos los latinos, los españoles, toda la gente de habla hispana. Por muy pequeño que sea tu pueblo, tu oportunidad siempre va a estar ahí si la trabajas", expresó un Meléndez que nunca imaginó "formar parte de todo esto".

El jugador, de 39 años, desde pequeño tenía claro que el baloncesto le "llamaba más la atención", pese a que "Puerto Rico es país de béisbol". "Yo empecé con seis años y siempre miraba a la cancha de 'basket', porque el béisbol es más monótono y yo era muy activo. Era algo diferente", detalló.

"La primera que vi un partido de la NBA fue en 1989 entre los Celtics y los Lakers. Antes veía el baloncesto profesional de Puerto Rico, el equipo nacional, pero cuando veo la NBA y veo a 'Magic' -Johnson-, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar... Después vino la era de Jordan", agregó.

Pese a que asegura que creció viendo la NBA, 'El Gato' explicó por qué "no" tiene una espinita clavada por no haber jugador en la mejor liga del mundo. "Al jugar en la Universidad de Carolina del Norte, en los veranos entrenaba con gente en activo como Rasheed Wallace o Michael Jordan. Y yo como estudiante tenía la habilidad de jugar con ellos y me sentí bien, demostré mi calidad, pero no se me dio la oportunidad", lamentó.

"No fue porque no quise; tuve una opción inmediata de jugar en Europa y en Puerto Rico antes que ir a la Liga de Desarrollo. Tomé la decisión de jugar al 'basket' europeo y la verdad es que me encantó", puntualizó.

"NO HE VISTO A DONCIC, ESTOY DESCONECTADO"

Preguntado por el baloncesto europeo, 'El Gato' declaró que "no" lo sigue "tanto como antes" y que "no" ha visto al joven esloveno del Real Madrid Luka Doncic, que suena para el 'Top 5' del próximo 'draft'. "Estoy desconectado. Todo depende de cómo vaya en la 'Summer League' y en sus primeros partidos de NBA, porque una cosa es estar arriba en el 'Draft' y otra es cuando juegas", comentó.

"Se han visto muchos jugadores que han sido increíbles en etapa colegial, están arriba en el 'Draft' y después no se sabe qué pasó con ellos. Son muchos casos así y son pocos los que están el 'top 5' y acaban siendo superestrellas. Espero que se le dé la oportunidad y que él demuestre su talento", deseó al madridista.

Por último, el "bravo" y "buen compañero" que siempre "daba ese empuje de energía al equipo" y que "nunca decía que no" a jugar en ninguna posición, como así se define, explicó sus planes de futuro en el baloncesto, que pasan por "crear una organización de entrenamiento totalmente diferente a lo que se hoy en día".

"Quiero darle una oportunidad igual a cada niño, no solo recoger a los más buenos y los no tan buenos echarlos para un lado. Que todos tengan una oportunidad de desafiarse y desarrollarse", sentenció el 'Gato'.