Reyes: "Si nos centramos en Sergio Rodríguez, el resto del CSKA nos mata"

15/05/2018 - 14:18

El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, aseguró que centrarse únicamente en su excompañero Sergio Rodríguez para el primer encuentro de la 'Final Four' frente al CSKA supondrá que "el resto" del equipo ruso les sorprenda, así como deberán disputar este fin de semana "los dos mejores partidos del año" "El CSKA no es sólo Sergio Rodríguez y no podemos centrarnos sólo en un jugador porque el resto te mata. Si queremos ganar la Euroliga, debemos jugar al máximo nivel y jugar los dos mejores partidos del año", señaló Felipe Reyes durante el día de atención a medios celebrado en Valdebebas.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Sobre el exjugador del Real Madrid, el capitán blanco se le hace difícil medirse al 'Chacho' después de dar "tantas alegrías al madridismo" y resaltó el intento de que el base "no esté cómodo". "'Chacho' es muy difícil de frenar porque tiene muchos recursos. Hay que estar preparados para ayudarnos todo el equipo, sobre todo jugándole duro y cansándole con duras defensas", explicó.

Felipe Reyes valoró a su próximo rival el viernes, un CSKA al que ya ganó en la fase regular. "Eso pertenece al pasado, ellos llegan en un buen momento como nosotros. El viernes se juega una guerra, conscientes de que cualquier balón va a ser decisivo y que tendremos que tirarnos a por él como si fuera el último", reconoció.

Por su parte, el equipo blanco afronta esta nueva 'Final Four' en un "buen momento", después de varios encuentros con el primer puesto en la Liga Endesa casi asegurado y tras un 'playoff' frente al Panathinaikos que les aportó "confianza" de cara al encuentro frente al CSKA.

Además, el Real Madrid recupera a la mayoría de sus jugadores tras una temporada aciaga con las lesiones. "Cuando empieza la temporada y nada más comenzar ya tienes una lesión tan importante, te planteas cómo puede ir la temporada. Es normal que sucedan las lesiones, pero nos hemos ido sobreponiendo a todos estos duros golpes y eso nos ha hecho más fuertes", confesó.

Finalmente, Reyes admitió no haber hablado con Pablo Laso para realizar "nada en especial" en el próximo partido de la Euroliga, en un choque donde continuará dando "el cien por cien". "Ojalá me salga un buen partido", concluyó.