Laso: "Veo todo positivo para mi equipo"

15/05/2018 - 17:12

El técnico del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, aseguró que la posibilidad de alzarse con la Euroliga el próximo fin de semana demuestra que el "equipo ha sido capaz de mantenerse constante" pese a las adversidades y demostrando que, a lo largo de la temporada, "ha sido capaz de hacer muchas cosas bien", algo que le hace ser "positivo".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Desde mi punto de vista, el Real Madrid está en la 'Final Four' por la temporada que ha hecho. En liga regular terminamos empatados con el tercero y cuarto. Fuimos capaces después de sacar el 'playoff'. Fue un año difícil pero el equipo ha sido capaz de mantenerse constante", valoró Laso durante el día de atención a medios previo a la 'Final Four'.

"Ganar la Euroliga sería espectacular. Por mi manera de ser, no voy más allá de mi partido contra el CSKA, que es una final. El camino para llegar ha demostrado que el equipo ha sido capaz de hacer muchas cosas bien", añadió.

El técnico madridista desconoce si este "es el mejor momento de la temporada", aunque aseguró que el Real Madrid "está bien". "Se sienten con confianza y fuertes porque han demostrado a lo largo de la temporada una capacidad de superación", continuó un Laso que siente la "obligación" de pedir "más y mejor" a sus jugadores.

Frente al CSKA, se reencontrará con un viejo conocido como el 'Chacho' Rodríguez. Pablo Laso comentó que no sólo se centra en el base español, puesto que eso supondría "obviar a otros grandes jugadores", deseándole que le "vaya bien, pero que pierda el viernes".

Respecto a las anteriores 'Final Four' que ha disputado el Real Madrid, Laso prefirió no "dejar ninguna atrás", aunque esta tiene el aliciente de una temporada "tan complicada", marcada por las lesiones. "En otros años, teníamos la circunstancia de que el equipo no iba a fallar. Este año desde fuera se ha dudado, pero es normal. Nosotros seguimos trabajando partido a partido y siendo capaces siempre de ser competitivos", valoró.

En todas ellas, el técnico vitoriano ha sentido "pálpitos diferentes", centrándose en aquello que él "puede controlar". "El ambiente de la 'Final Four' ya lo conocemos, así que el equipo está adaptado. A partir de ahí, hay aspectos que no puedo controlar, pero veo todo positivo para mi equipo. Quizá por eso estoy tranquilo", comentó

Finalmente, Laso habló individualmente sobre Luka Doncic, asegurando que a él sólo le preocupa "que gane el Madrid". "A mí me da igual que sea Luka decisivo o que lo sea Causeur. No me preocupa la situación personal de Luka y por supuesto que creo que su temporada es magnífica. A partir de ahí, yo no pienso más que en nos ayude a ganar el viernes", insistió.