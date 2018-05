Rudy Fernández: "Ganar la Euroliga con estas dificultades sería algo histórico"

15/05/2018 - 18:29

El jugador del Real Madrid Rudy Fernández aseguró que ganar la Euroliga después de los problemas de lesiones a lo largo de la temporada "sería algo histórico", y además en una 'Final Four' que será "una de las más igualadas" de las que ha participado con el equipo blanco.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Poder ganar la 'Final Four' con estas dificultades sería algo histórico, porque hemos tenido muy mala suerte a lo largo de todo el año. Estamos entre los cuatro mejores equipos de Europa y llegar siempre es difícil, pero tenemos muchas expectativas en ellas para ver al mejor Madrid de la temporada", valoró Rudy en el 'Open Media Day' del Real Madrid.

Para el alero, alzarse con el título sería una "recompensa increíble" después de una temporada aciaga con las lesiones y donde destacó la labor de "gestión" del entrenador Pablo Laso. "Lo hemos ido llevando muy bien y ahora llegamos en un momento de forma óptimo", explicó.

"Durante el año, sabes que pueden pasar este tipo de cosas y el planteamiento que ha hecho ha permitido llevarlo lo mejor posible. Al final, es la exigencia que requiere este club. No hay excusas, porque somos muchos jugadores, y nos toca dar el máximo", continuó.

Para esta fase final de la Euroliga, Rudy aseguró que no se debe "ver al mejor Rudy", resaltando la tarea grupal del equipo y la experiencia de la temporada anterior. "Después de la última Euroliga, queremos, por lo menos, ofrecer lo mejor de nosotros, algo que la temporada pasada no se vio", recalcó.

CARROLL: "LA SEGUNDA JUGADA LLEVA A UN EQUIPO A SER CAMPEÓN"

Por su parte, Jaycee Carroll se alegró por ver cómo el equipo afronta la 'Final Four' "con buenas sensaciones" y posiblemente en su mejor momento. "Tuvimos una buena racha en febrero, ganando once o doce partidos seguidos, y ahora incluso creo que estamos mejor. El trabajo es difícil pero vamos a ir con muchas ganas", señaló.

Para alzarse con el título, el estadounidense consideró clave la "dureza, el espíritu de lucha y de equipo" con la que salga el Real Madrid. "Para ganar este título, se trata no de la primera jugada o primera defensa, sino de la segunda. El segundo esfuerzo lleva a un equipo a ser campeón", consideró Carroll, el encargado de frenar a su excompañero Sergio Rodríguez, y advirtió que la manera de detenerle era un "secreto".

Entre las bazas del equipo blanco, se encuentra un Sergi Llull ya recuperado y "pieza clave" en el esquema de Pablo Laso, así como Luka Doncic, a quien agradeció el norteamericano estar "más enfocado en el equipo".

AYÓN: "LO QUE VIVIMOS EN 2017 FUE MUY DURO"

Por otro lado, el mexicano Gustavo Ayón valoró el aprendizaje del Real Madrid respecto a anteriores 'Final Four'. "Lo que vivimos en 2017 fue muy duro, y personalmente no me gustaría volver a vivirlo. Ahora tenemos algo similar, aunque con el hambre que nos hace falta para tener un éxito tan grande", valoró.

Para evitarlo, el pívot del Real Madrid vio clave salir "con intensidad desde el minuto 1". "Si nos llega a pasar lo que en Moscú o en el primer partido de 'play-offs', la eliminatoria se vuelve muy complicada", añadió Para el pívot, ganar la Euroliga sería un "mérito muy grande" tras una temporada complicada en donde no se ha visto "todavía el techo" del Real Madrid.

"Llevamos un mes de abril jugando muy bien, con mucha confianza y apoyando a los que regresan de lesión que nos hace más fuertes y nos fortalece el vestuario", comentó.

El encuentro entre el CSKA y el conjunto blanco tendrá un interesante duelo en la pintura gracias a la "experiencia" de los jugadores del equipo ruso y con un Otello Hunter que "conoce bien" a la plantilla madridista, aunque el Real Madrid tratará de contrarrestarlo con sus bazas y la combinación entre Ayón y el último en incorporarse, Walter Tavares.

"Tavares dentro de la pista marca mucho la diferencia. Impone muchísimo con su trabajo defensivo. A lo mejor, la combinación que podamos tener él y yo puede hacer que seamos una pareja peligrosa para cualquier equipo", concluyó.