Sergio Rodríguez: "Trataremos de frenar a Llull como podamos"

17/05/2018 - 19:45

El base español del CSKA de Moscú, Sergio Rodríguez, se mostró con ilusión y ganas ante el reto de la 'Final Four' de la Euroliga, que comenzará precisamente en semifinales ante el Real Madrid, una cita "especial" ante su exequipo y en la que tendrán que "frenar a Llull", una exigencia más pero una "alegría" por "verle volver".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Es tremendo estar aquí de nuevo en Europa después del último año en Filadelfia y tener la oportunidad de jugar esta 'Final Four', con un nuevo equipo. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer, listos para el partido", indicó en la rueda de prensa previa al inicio de la lucha por el título.

Desde Belgrado, junto con su entrenador, Dimitrios Itoudis, y el resto de técnicos y una estrella de cada equipo de la 'Final Four', el 'Chacho' no quiso añadir presión a la cita por su pasado blanco. "Va a ser especial. Siempre es especial cuando juegas contra tu exequipo, pero además tienes una gran responsabilidad de hacer tu trabajo, estar bien y preparado", indicó.

"Estoy muy contento por Llull, es una gran alegría verle volver. Fue un palo muy duro en verano cuando se lesionó. Es importante por supuesto para el Madrid y para un evento como este tienes que tener a los mejores. Sabemos que es un gran jugador y trataremos de frenarle como podamos", añadió, ante la recuperación del '23'.

El base del cuadro ruso explicó que se encuentran ante el gran objetivo de la temporada. "Es un partido muy especial pero cuando juegas en Europa quieres estar aquí. Preparas la temporada para estar listo para este momento, es el objetivo de la temporada. Las sensaciones son buenas, para disfrutar y competir bien", afirmó.

El jugador tinerfeño no quiso hacer quinielas sobre el MVP de Belgrado. "Ha habido mucho nivel esta temporada. No soy yo el que tiene que hablar de esto. El MVP no solo serán números, también sensaciones, compañeros. Veremos quién lo será. Este año ha habido grandes jugadores. Hay muchos jugadores buenos que han hecho un gran año", finalizó.