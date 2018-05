Pesic: "Es un partido importante y para mí especial por volver a Valencia"

18/05/2018 - 16:32

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que el equipo tiene un partido "importante" por delante al visitar al Valencia Basket este sábado, en La Fonteta, en un duelo que será "especial" para él al medirse a uno de sus exequipos, del que guarda un buen recuerdo, pero que es clave para terminar terceros la Liga Regular de la Liga Endesa.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"Este partido es muy importante. Cada partido es importante, este lo es por varias razones, y para mí será especial volver a Valencia, a un pabellón con unos aficionados que siempre me han respetado", reconoció a los medios.

Con el Barça Lassa tercero en la tabla y el Valencia Basket cuarto, con un balance ambos de 22 victorias por 10 derrotas y habiendo ganado el equipo blaugrana en el duelo directo de la primera vuelta en el Palau Blaugrana (79-74), este duelo es prácticamente decisivo para e qué equipo será tercero, con posibilidad de quedar segundo en función del Baskonia.

"Cuando ganamos la Copa del Rey inmediatamente teníamos otro objetivo, el de prepararnos para el resto de la Liga Regular. Sabía que teníamos muchos partidos muy difíciles, la mayoría 'fuera, y se hablaba de si luchábamos por el segundo puesto pero no es verdad, luchábamos por ser primeros", reconoció el técnico blaugrana.

Pero, llegando a mitad de una temporada "muy difícil" en la que ganó nada más aterrizar la Copa del Rey, reconoció que han jugado "condicionados" por las lesiones y luchando por dos objetivos. "Quería mejorar a los jugadores y prepararnos para el 'playoff' y jugar la primera ronda del 'playoff' con ventaja de casa. Tenemos en este partido una oportunidad para ver dónde estamos en estos momentos", reiteró.

Sobre el rival, comentó que el Valencia Basket es un gran equipo que como el Barça ha pasado por muchos problemas de lesiones, pero que está jugando bien una temporada larga por la Euroliga.

En cuanto a la llegada del pívot estadounidense Jalen Reynolds hasta final de temporada, aseguró que ayudará al equipo y celebró que sea educado y una esponja. "Reynolds es un chico muy educado, entiende y reacciona muy bien", comentó.

"No esperamos grandes expectativas de él, pero es un jugador de banquillo para ayudar a Tomic y a Oriola y estoy feliz de tener a un jugador que está preparado y que tiene hambre, objetivos", añadió en este sentido, además de asegurar que podría debutar en La Fonteta ante la ausencia por lesión de Pierre Oriola, todavía no recuperado de su contusión en el muslo derecho.

"Oriola no podrá jugar mañana, esperamos cada día porque algo mejora pero no está todavía. Reynolds sí jugará, no un Rakim Sanders que ha entrenado los últimos dos o tres días después de tres meses desde su último partido, en la final de la Copa del Rey contra el Madrid. Es como un nuevo fichaje para nosotros, pero no está todavía preparado para jugar", explicó sobre el estado de su equipo.