Crónica del Valencia Basket - FC Barcelona Lassa, 70-71

20/05/2018 - 0:00

Hanga tapona el ascenso del Valencia El Barça se impone en La Fonteta y define los cabeza de serie del 'Playoff': Madrid, Baskonia, Barça y Valencia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona Lassa se impuso (70-71) al Valencia Basket este sábado en la penúltima jornada de la Liga Endesa, gracias a un tapón a décimas del final de Adam Hanga sobre Bojan Dubljevic, que guardó la ventaja y la victoria culé que termina con las cábalas de los cabeza de serie para el 'Playoff'.

El cuadro culé será tercero, lo máximo a lo que podía aspirar, mientras que el Valencia se tendrá que conformar con ser cuarto, la que le podría citar con el Real Madrid en unas hipotéticas semifinales. El conjunto blanco es campeón desde hace varias jornadas, mientras que el Baskonia vio confirmada la segunda plaza.

El Valencia comenzó mejor ante su público y llegó a gozar de una renta de 11 puntos. Mientras, a remolque, el Barça se encontró por fases y sobrevivió para impedir el ascenso 'taronja'. Los de Txus Vidorreta, que aún optaban al segundo puesto, se apuntaron el primer parcial (21-14) ante la falta de acierto culé y un Ante Tomic cargado de faltas desde los primeros minutos.

Dos triples de Ribas, los únicos del Barça en el primer tiempo, metieron a los de Svetislav Pesic en el partido, ante la buena actuación en la defensa local. Sin presencia en la zona, el conjunto catalán encontró el acierto exterior que sin embargo fue perdiendo el Valencia. Además, el rebote se tiño azulgrana.

La dinámica favorable a los visitantes llevó a la primera ventaja culé en el partido (42-43) en la reanudación. Los buenos minutos de Sergi García en defensa dieron paso a la reacción de un Thomas Heurtel que tomó los mandos junto con Koponen, mientras La Fonteta entraba en ebullición. El base francés respondió al golpe del vigente campeón en el último cuarto, en un parcial 2-13.

Un triple de Claver pareció sentenciar el duelo para los de Pesic pero aún tuvo que defender la última posesión el Barça al no matar el encuentro en sus últimos dos ataques. El Valencia no la gestionó bien tampoco, con el balón ya 'in extremis' para un Dubljevic que, cuando parecía embocar, conocía el tapón de Hanga que define las posiciones de los cabeza de serie.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 70 - FC BARCELONA LASSA, 71.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Vives (3), Sastre (7), Abalde (11), Thomas (11), Dubljevic (10) --quinteto inicial--; Doornekamp (3), García (3), San Emeterio (10), Buva (8), Green (4).

FC BARCELONA LASSA: Heurtel (15), Koponen (14), Claver (10), Moerman (4), Tomic (6) --quinteto inicial--; Ribas (6), Jackson (10), Hanga (4), Reynolds (2).

--PARCIALES: 21-14, 15-20, 16-13, 18-24.

--ÁRBITROS: Pérez Pérez, Perea y Zamorano. Eliminado por faltas personales Tomic en el Barcelona.

--PABELLÓN: Pabellón Municipal Fuente San Luis, 7.830 espectadores.