Luka Doncic, Jugador de la Jornada 33 de la Liga Endesa

20/05/2018 - 16:02

El jugador del Real Madrid Luka Doncic ha sido elegido Jugador de la jornada 33 después de liderar a su equipo en la victoria frente al Real Betis Energía Plus, superando los 40 puntos de valoración (42) y consiguiendo su segundo MVP de la temporada, el cuarto en su carrera en la Liga Endesa.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El esloveno tumbó al Real Betis Energía Plus en esta jornada 33 jugada la pasada semana al tener que disputar el equipo madridista la Final Four de la Euroliga este fin de semana. Con un total de 42 de valoración, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa cifra, logró su segundo trofeo a mejor jugador de la jornada en esta temporada al conseguir su primer 'triple-doble' (17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y el primero en 11 años de la Liga Endesa.

En esta campaña ya consiguió este premio en el derbi ante el Movistar Estudiantes en la jornada 14 con 33 puntos de valoración. En esa ocasión, fue además el máximo anotador del choque con 17 puntos sin fallo. Anotando 1 de 1 en canastas de dos puntos, 3 de 3 desde más allá de la línea de 6,75 y 6 de 6 en el tiro libre.

Para alcanzar el 'triple-doble', recogió su décimo rebote sobre la bocina y dio 10 asistencias que se tradujeron en 24 puntos. Con 1 recuperación y 7 faltas recibidas, Doncic cerró su mejor estadística de la temporada; además, lo hizo en un tiempo récord de 22 minutos y 34 segundos.

Tras confirmarse el galardón, Doncic se mostró feliz por haber conseguido un nuevo hito en su carrera. "Ha sido increíble. Tenía la esperanza de que llegara. He estado cerca en otros partidos y por fin ha llegado. Tenía controlados los rebotes que me faltaban y sabía que me quedaba uno a falta de dos segundos. Doy las gracias al equipo porque no sería posible sin ellos. Puede ser una gran temporada, un año increíble en Liga Endesa, pero queda el 'Playoff' y tenemos que seguir el mismo camino", finalizó.