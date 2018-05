Florentino Pérez: "Esta 'Décima' es impresionante porque ha sido uno de los años más difíciles"

21/05/2018 - 17:05

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, celebró que "la historia mágica" de la sección de baloncesto tenga continuidad gracias a la conquista este domingo de la décima Copa de Europa "en uno de los años más difíciles" de su historia.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"La historia mágica de este equipo continúa, pero este ha sido un triunfo con componentes más especiales y que representa buena parte de los valores del Real Madrid. Ha sido una auténtica demostración de entrega, orgullo, coraje y superando dificultades, que han sido muchas", expresó Florentino Pérez en su discurso en el Ayuntamiento.

El dirigente recalcó que este equipo de Pablo Laso tiene "un compromiso sagrado con el Real Madrid" y que ha protagonizado "una época repleta de títulos y emociones". "Esta 'Décima' es realmente impresionante, sobre todo por el cómo se ha conseguido, porque ha sido un año de los mas difíciles de nuestra historia", comentó.

"Nos han golpeado mucho las lesiones y muchos pensaban que no podríais sobreponeros a las adversidades, pero no conocían vuestro ADN madridista. Es una demostración de lo que es este equipo, en el que cada uno se ha hecho más fuerte", añadió Pérez, que recordó que el Real Madrid no se rinde "nunca".

Para el empresario, que destacó "el enorme triunfo coral" del equipo en Belgrado, "el trabajo, la lucha y un espíritu indomable han hecho que esta 'F4' sea parte de la historia", y no se olvidó de Pablo Laso que sabe "lo que supone el Real Madrid en el mundo" y que dictó "dos grandes lecciones tácticas" ante el CSKA y el Fenerbahce.

El presidente madridista dio las gracias a Juan Carlos Sánchez, Alberto Herreros y Alberto Angulo, principales responsables de la sección, y aseguró que llevan "con orgullo" el nombre de una ciudad de la que son "embajadores".

Posteriormente, en la visita a la Comunidad de Madrid, remarcó que habían logrado "demostrar una vez más" que son "el rey de Europa en fútbol y baloncesto". "La segunda Copa de Europa en cuatro años y la cuarta 'Final Four' en los últimos cinco años ayuda a entender la dimensión de este equipo, que tiene una plantilla extraordinaria que nunca dobló la rodilla y que tenía claro que debían de enfrentarse a un gran reto", apuntó.

"La Euroliga es una competición de máxima exigencia y el Real Madrid ha vuelto a demostrar que conforma un gran equipo. Es un orgullo ser vuestro presidente y ver como competís toda la temporada para conseguir esta décima Copa de Europa, este equipo es uno de nuestros grandes símbolos en nuestros 116 años de existencia", sentenció.

FELIPE REYES: "ESTE GRUPO SABE REPONERSE A LAS ADVERSIDADES"

Junto al máximo mandatario, habló en ambas instituciones el capitán Felipe Reyes, que celebró que siempre se les acoja "con los brazos abiertos". "Esta temporada parecía que iba a ser un año complicado y muy difícil. Tuvimos la lesión muy importante de Sergi (Llull) y luego otras lesiones que nos ponían el camino muy difícil, pero lo bueno de este grupo es que sabe reponerse ante las adversidades", expresó.

"Hemos demostrado ser un equipo en mayúsculas y vamos a hacer todo lo posible para volver en unos días", expresó el veterano pívot, que no olvidó que para llegar a Belgrado tuvieron que superar "un 'playoff' increíble" que les dio "mucha fuerza para levantar un título que ha sido tan sufrido".