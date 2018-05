Doncic asegura que su futuro sigue "abierto": "Me queda por ganar la Supercopa"

25/05/2018 - 17:42

El base esloveno del Real Madrid, Luka Doncic, flamante MVP de la Liga Endesa, ha asegurado tras recibir su enésimo premio individual en los últimos días que "todavía queda todo abierto" en el tema de su futuro y que, aunque ya lo ha conquistado todo en el baloncesto europeo, todos esos títulos se pueden "ganar más veces".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Todavía me queda la Supercopa de España, es el único título que no he ganado. Lo he ganado todo, pero se puede ganar más veces. Todavía queda todo abierto", contestó Doncic cuándo se le preguntó por su futuro en la Flagship Store de Telefónica en la Gran Vía madrileña, donde recogió su MVP.

Respecto a su posible marcha a la NBA, no ocultó que le resulta "increíble que Dirk Nowitzki y Pau Gasol" hayan alabado públicamente al joven jugador esloveno en los últimos días. "Son de los mejores jugadores que Europa ha tenido y es muy especial que digan eso", agradeció.

Repasando la trayectoria del Real Madrid, que hace cinco días se proclamó campeón de Europa, destacó que "ha sido una temporada estupenda", pero recordó que "todavía queda el 'Playoff' por disputar". "Nuestro momento más complicado fue en febrero, cuando perdimos cinco o seis partidos contra rivales que estaban por debajo en la clasificación. Ahí pasamos un momento muy duro", rememoró, antes de agradecer al club blanco su ayuda.

"Tengo unos compañeros increíbles, un 'staff' técnico que ayuda en cualquier momento, utilleros, fisios, doctores... Tenemos un equipazo. Con gente así se trabaja mucho más fácil. Lo bueno es que me gusta hacer de todo: rebotear, pasa, anotar y sobre todo ayudar al equipo a ganar", añadió sobre sus facultades sobre la pista.

En cuanto a su predecesor en el palmarés del MVP liguero, su compañero Sergio Llull, Doncic recalcó que "el año pasado fue el mejor jugador de Europa". "Recuerdo cuando subí con 15 años a entrenar al primer equipo, tenía que defenderle a él y al 'Chacho' (Sergio Rodríguez) y lo pase muy mal ahí, pero aprendí mucho de ellos. Siempre habrá un solo Sergio Llull y no se le va a poder reemplazar", alabó.

Por último, el esloveno reveló el motivo de la congestión nasal con la que compareció ante la prensa. "Me acaban de decir que tengo alergia a un árbol", dijo, aunque espera no tener problemas para jugar el próximo domingo ante el Iberostar Tenerife en el primer partido del 'Playoff' de cuartos de final.