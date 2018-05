Mumbrú: "No me marcho del baloncesto, sólo he colgado las zapatillas"

28/05/2018 - 17:47

El exjugador de baloncesto Álex Mumbrú, capitán del Bilbao Basket las últimas temporadas y retirado a los 38 años de edad esta campaña, ha señalado en una carta abierta que no se va del baloncesto sino que cuelga las zapatillas con "orgullo" de haber podido disfrutar durante más de veinte años de su carrera.

"No me marcho del baloncesto. Sólo he colgado las zapatillas. En lo que me depare la vida desde ahora habrá la misma pasión que el '15' ha llevado siempre por bandera. Y ojalá tenga la suerte de que estéis cerca y seguir contando con vuestra compañía y cariño. Os echaré de menos. Gracias", se despidió Mumbrú en una carta abierta.

El catalán, sin especificar si su camino podría seguir estando dentro del baloncesto una vez terminada su carrera como jugador, sí se mostró "orgulloso" tras su reciente retirada. "Me siento orgulloso, mucho, de un larguísimo camino recorrido que con el tiempo me recordará todo lo que me ha dado el baloncesto. Y con él os recordaré a vosotros. Sé que ha sido mucho, ha sido todo", aseguró interpelando a los aficionados.

Una carrera que le ha hecho ser jugador del Joventut de Badalona, club en el que se formó, así como del Real Madrid y del Bilbao Basket, al que llegó en 2009, y a ser internacional. "Era un chaval que dejaba volar su imaginación y se veía algún día llegando a ser jugador profesional. Del 'ojalá pase alguna vez' a estar más de veinte años en las canchas, junto a los mejores, viviendo experiencias únicas", resumió.

"Me puedo dar por satisfecho. Puse el trabajo, la obstinación, la dedicación y el alma para conquistar mi sueño, pero mi crecimiento nunca hubiera sido posible sin mis entrenadores", apuntó el exjugador, que extendió su agradecimiento a sus compañeros, en concreto a Raül López, Axel Hervelle y Sergio Sánchez.

"Miles de horas de pista, vestuarios, hoteles, aviones, escuchando una docena de idiomas. Ellos han formado parte de mi vida, en lo bueno y lo malo. Me quedo con los tres que me han acompañado hasta el final: Raül, Axel y Sergio. Ellos son la demostración de la suerte que he tenido a lo largo de este camino. He ganado títulos y medallas, pero para mí no hay nada más valioso que un amigo", apuntó al respecto.

Agradecido también a su familia, a la que considera "la mejor del mundo", se siente un privilegiado por haberles tenido siempre a su lado. Y no se olvidó de su afición, de sus distintas aficiones, aunque de Bilbao se haya marchado con un descenso del equipo. "Cierro los ojos por un instante y vivo de nuevo los miles de detalles, atenciones y muestras de cariño que me ha mostrado el público", apreció.

"Estas últimas semanas han sido muy duras, porque luchaban el dolor por fallarles y no poder poner al equipo donde ellos merecen que esté, y el agradecimiento por las toneladas de cariño que culminaron en Miribilla y Burgos con dos instantes imborrables, inimaginables", se sinceró el ya exjugador catalán.