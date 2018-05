Pesic: "Seguro que podemos ganar en Andorra"

29/05/2018 - 17:00

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, ha señalado este martes que está "seguro" de que su equipo puede ganar este miércoles al MoraBanc Andorra a domicilio para forzar el tercer y último partido en los cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa porque tienen "experiencia y calidad", aunque para ello cree que deben mejorar la defensa y el físico respecto a la derrota en el Palau Blaugrana (76-94).

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Pienso que podemos competir, tenemos experiencia y calidad. Poco a poco, no esperamos ganar de 20 puntos porque es suficiente ganar para provocar el tercer partido. Seguro que podemos ganar en Andorra", aseguró Pesic este martes en rueda de prensa.

El serbio dejó claro que "no hay presión" porque "nunca" la ha tenido, pero "sí tensión". "Tenemos gente que ha competido toda su vida, para mí y para los jugadores es un nuevo reto para demostrar que podemos ganar fuera en una pista donde nos espera un gran equipo", añadió al respecto.

De hecho, considera todos sus duelos como 'finales'. "Todos los partidos desde mi llegada eran el 'último' porque debíamos ganar para mejorar nuestra situación, y esto cuesta mucho. No había ningún partido en el que descansar, se necesita fuerza mental", apreció.

Pero también ve básico defender bien y estar concentrados para poder forzar el tercer partido, de nuevo en Barcelona. "Es básico tener una muy buena concentración contra un equipo que juega un ataque muy rápido. No dudan, tienen mucha solidaridad y no podemos competir o jugar como lo hacemos. Si hacen 16 triples ¿qué se tiene que analizar? Es básica la defensa, sobre todo la de transición", avisó.

Sobre la derrota en el primer pulso, Pesic lamentó que sus jugadores no fueran capaces de competir al mismo nivel de su rival hasta el final. "Pienso que queríamos sacar el partido en los primeros 10-20 minutos, como hemos hecho en los últimos partidos contra ellos. Pero el Andorra es muy competitivo, juegan muy buena defensa, y necesitamos jugar mínimo a su nivel en casa, con defensa, intensidad y físico", argumentó.

"Tenemos un millón de problemas, pero no hablamos de ellos porque no puede ayudarnos. Vamos sin excusas, es mi filosofía. Tenemos que jugar con los jugadores que tenemos y de ellos, dos no pueden jugar y dos son nuevos", apuntó sobre las lesiones de Séraphin y Oriola, la duda de Navarro y la presencia del recién llegado Jalen Reynolds, más Marc Garcia y Atoumane Diagné del filial.