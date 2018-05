Montañana: "No quiero un puesto por ser mujer, sino porque valgo"

31/05/2018 - 15:32

La entrenadora Anna Montañana, que esta temporada ha trabajado como asistenta de Néstor García en el Montakit Fuenlabrada de la Liga Endesa masculina, espera que su ejemplo "sirva de inspiración para muchas entrenadoras" que siguen luchando para "dejar de ser invisibles y convertir lo extraordinario en ordinario", aunque ha aclarado que ella no quiere "un puesto por ser mujer", sino por su valía como preparadora.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Durante la primera edición del foro 'Inspiration Women', celebrado este jueves en el Museo FEB de Alcobendas con la moderación del presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, Montañana describió cómo han sido estos cuatro meses como entrenadora asistente de un equipo ACB, un trabajo que le ha convertido en pionera.

"Néstor García y José Quintana (presidente del Fuenlabrada) creían que podía aportar como mujer otras situaciones más que tácticas o técnicas: solución de problemas, gestión de grupo, trabajo, disciplina... Néstor es hijo único y cree mucho en que la mujer puede aportar mucho y cosas diferentes a las que puede aportar el hombre. Cree mucho en las cualidades de la mujer, llamó a Amaya Valdemoro y Amaya le dijo que yo era la persona. Hubo una conexión instantánea y he trabajado muy a gusto", describió la exjugadora.

"Los chicos me hacen más caso que las chicas", reconoció entre risas, añadiendo que "desde el primer día" en el 'Fuenla' le trataron "como una más". "Me hacían caso, me preguntaban... Cuando tomé la decisión pasé varias semanas sin dormir porque una cosa es tomar la decisión y otra es que te hagan caso. Por ahora, sí (...) Pero quiero un puesto por ser mujer, sino porque valgo para ello", pidió.

Montañana espera que su ejemplo "sirva de inspiración para muchas entrenadoras". "Muchas veces se necesita ver que algo es posible. Quería entrenar a hombres, quería ser asistente de ACB y me tildaban un poco de que va a ser imposible. La oportunidad llegó en el momento más imprevisto. Lo primero es dar el paso y lo más difícil va a ser seguir estando. Ahora estoy preparada para todo. Puedo seguir en ACB, o en Liga Femenina, Liga Femenina 2... Lo que quiero es seguir con mi sueño de ser entrenadora", desgranó.

Esta incertidumbre sobre su futuro contrasta con la "vida bastante estable" que tenía antes de mudarse a Fuenlabrada, ya que trabajaba en el departamento de Marketing del Valencia Basket. "Suena un poco romántico, pero lo que hice lo hice un poco por todas, para que se vea que es posible. Puede ser que en agosto no tenga equipo y tenga que entrenar en cadete, pero hay que atreverse a hacer las cosas", reclamó.

La exjugadora de la selección española aclaró que su "historia no es más especial que otra". "Lo especial es que llevo 30 años con el baloncesto como mi forma de vida. Después de todo este tiempo he llegado a la conclusión de que no tengo miedo al error. Me he lanzado siempre a la piscina y he estado en todos los niveles, he ganado una Euroliga pero también he descendido con equipo. He sido presidenta, entrenadora, he trabajado en marketing, he sido asistente en ACB... Tengo 37 años y tengo claro que quiero ser entrenadora", reflexionó.

Por último, quiso lanzar un mensaje a las mujeres que quieren dedicarse al baloncesto. "Hay muchísimas entrenadoras y se entiende la dificultad de llegar ahí (hasta la ACB). Nos hemos dado cuenta de que tenemos que dejar de ser invisibles y convertir lo extraordinario en ordinario. Para eso tenemos que dar un empujón también nosotras", solicitó.

GARBAJOSA: "ANNA SIRVE DE EJEMPLO PARA TENER MÁS CANTERA"

Por su parte, Garbajosa reconoció que "muchas veces quieres encontrar esos perfiles y no los encuentras". "Pasa en entrenadoras y pasa en puestos de gestión deportiva, sirve de ejemplo para tener más cantera. Estoy convencido de que en las próximas ediciones del curso de entrenadores se va a notar con más presencia de mujeres", vaticinó.

En el evento también participó la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Inmaculada García, quien recordó que en la empresa que dirige se sienten "vinculados con el deporte" a través de numerosos patrocinios. "Creemos que sus valores son los que más se necesitan en la sociedad: esfuerzo, trabajo en equipo, sacrificio o constancia...", enumeró, tras exponer su propia experiencia vital.

"Nunca me he sentido discriminada como mujer. Al contrario, siempre he pensado que podemos hacerlo todo, pero es verdad que hay cosas que, desde que nacemos, son más difíciles por el hecho de ser mujer. Estoy al frente de una empresa muy potente que factura 9.000 millones y que tiene una actividad muy reconfortante porque repartes ilusión. Siempre vamos a apoyar todo el deporte, a veces no todo lo que nos gustaría porque no es fácil", explicó.