Peñarroya: "Tuvimos la eliminatoria, pero hoy el Barça ha sido superior"

1/06/2018 - 22:44

El entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya, ha comentado este viernes tras quedar eliminados del 'Playoff' de la Liga Endesa por la derrota definitiva en el Palau Blaugrana contra el FC Barcelona Lassa (91-71) que tuvieron la eliminatoria en el segundo partido, en Andorra, pero la dejaron escapar y esta vez el Barça ha sido "claramente superior".

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

"Tuvimos el partido y la eliminatoria en el segundo partido. Íbamos 3 arriba y fallamos dos triples en momentos importantes, y para ganar al Barça tenemos que tener acierto. Siempre hay más cosas a valorar, pero esa pizca de acierto en el último momento nos hubiera dado el ganar el partido. Hoy ha sido claramente superior el Barça", señaló en rueda de prensa.

Éste ha sido un partido "diferente", en el que no pudieron llevar la iniciativa. "El ritmo del partido lo ha tenido el Barça en su terreno, nos han dominado con su juego defensivo, con algo que habíamos dominado bien en los dos partidos en rebote, algunas buenas defensas, y nos ha hecho bajar un poco nuestro nivel", lamentó.

"Hay una diferencia muy grande en cuanto al acierto desde la línea, necesitábamos meter, en el segundo partido nos privó de superar y no nos hemos levantado. Porcentajes muy bajos, el Barça ha llevado el ritmo y defensivamente ha estado bien, y no hemos podido entrar en el partido", aseveró al respecto.

Pese a la derrota, quiso felicitar al Barça por ganar la serie y sobre todo felicitar a sus jugadores por el 'Playoff' que han hecho. "No hubiera sido extraño ganar y pasar nosotros, en una temporada que no fue fácil al inicio. Nos quedamos cerca de un hito que estoy convencido que no tardará en lograr el Andorra", auguró.

"Estaría un poco loco si tuviera algo que reprochar a mis jugadores. El Barça ha sido mejor, ha dominado en aspectos donde el físico ha estado por encima. Nuestro desacierto, su defensa, nos han negado acciones en las que habíamos hecho daño antes. Pero puedo agradecer a mis jugadores la temporada hecha y el 'Playoff'", felicitó a los suyos.

Peñarroya, en su octavo año en Andorra, dio por buena la temporada. "Estoy contento de la temporada, no ha sido fácil para nosotros. Desde hace ocho años que llegamos a Andorra, siempre han sido temporada de crecimiento y esta ha sido una más, empezábamos competición europea y la última vez que sucedió el equipo bajó", recordó feliz por haberlo evitado esta vez.