Landesberg se aleja del Estudiantes al mostrar su intención de "lograr un título" la próxima temporada

5/06/2018 - 15:23

El alero estadounidense Sylven Landesberg ha explicado que su futuro de cara a la próxima temporada es una incógnita, pero ha reconocido que su intención será "lograr un título", un objetivo que aleja la posibilidad de continuar en el Movistar Estudiantes tras una gran temporada en el club.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"El año que viene volverá con ganas de conseguir aún más. No sé dónde será. Vaya donde vaya, lo haré con expectativas altas. No sé lo que pasará el año que viene, pero quiero lograr un título", explicó Landesberg ante la prensa tres ser reconocido en la IV gala 'Todos Somos Estudiantes'.

En cualquier caso, dejó claro que ha "disfrutado mucho jugando este año" en el club colegial. "Antes de llegar al club, Nik (Caner-Medley) me habló del club y de su historia, y lo que he conocido ha sido bastante parecido a lo que me contó. Jugadores, entrenadores, directivos, todos forman un gran club donde jugar en un ciudad increíble", agradeció.

En cuanto a su rendimiento personal, el jugador neoyorquino apuntó que ha "conseguido la mayoría de metas" que se había "planteado a principio de temporada". "Me pondría un notable alto porque Gary Neal al final quedó por encima en la clasificación de máximos anotadores y eso es algo que no me deja dormir con las noches", dijo entre risas, antes de valorar con idéntica puntuación el rendimiento colectivo de su equipo.

"Como equipo creo que hicimos un buen trabajo, sobre todo al final de la temporada. Conseguimos nuestro objetivo de tener al menos tantas victorias como derrotas. Nos daría un notable alto. Hay un par de cosas que podíamos haber logrado, como llegar al 'Playoff' o ir más lejos en la 'Champions League', pero aún así creo que la temporada ha sido bastante buena", resumió.