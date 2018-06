Ricky Rubio: "Me veo con Utah en las finales de la NBA, sin duda"

5/06/2018 - 16:16

El jugador español de los Utah Jazz Ricky Rubio ha señalado este martes que "sin duda" se ve alguna temporada jugando unas finales de los 'Play-offs' de la NBA con su actual equipo, del que ha destacado su "hambre" de éxitos y su conjunción como grupo, que ve positiva y mejor que no tener una única estrella y un peor equipo en global.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

"Me veo jugando con Utah los 'playoffs' sin duda, este año teníamos hambre de 'playoffs', nos decía la gente que estábamos fuera a mitad de temporada y lo conseguimos. Ganamos la primera serie, luego en Houston nos decían que era 4-0 y ganamos un partido. Tenemos un equipo con carácter", aseguró a los medios.

Rubio, presente en Barcelona para presentar su 'X Campus Oficial Ricky Rubio' --que tendrá una segunda edición en Madrid--, aseguró que tener ese carácter competitivo les convierte en un "equipo especial". "Hay pocos equipos con ese carácter en la NBA", aseguró.

Esta temporada quedaron eliminados ante Houston Rockets (4-1) en las semifinales de conferencia, pero ha sido su mejor campaña en la NBA. "Las sensaciones no eran buenas por la lesión, pero la recuerdo ahora como una temporada especial. Se ha hecho un gran equipo, hemos ido de menos a más y ha sido la mejor temporada desde que llegué a la NBA", celebró.

"Tengo la sensación de que queda más, es motivación para ir en verano a trabajar más y conseguir algo grande. Somos un equipo sólido, somos jóvenes y tenemos futuro y podemos hacer grandes cosas", añadió sobre lo que él mismo espera de los Jazz.

Además, pese a que "añadiría cosas" al equipo, no cree que les falte una gran estrella para poder optar a esas finales de la NBA. "Por cómo va la liga necesitas estrellas para llegar, si ves la final Golden State tiene 4 All-star y Cleveland la mejor estrella de los últimos años. Nosotros tenemos un equipo, tenemos que mejorar, añadir cosas, hay que estar más pendientes de ciertas cosas. A veces es mejor tener un equipo que no una estrella", recalcó.

Y es que confía en que el escolta Donovan Mitchell dé el salto definitivo al estrellato. "Comparar no siempre es bueno, Mitchell es único. Pero si nos ponemos a comparar, me recuerda mucho a Wade, un jugador con mucho carácter y mucho talento ofensivo, y especial. Hay pocos jugadores con carácter para hacer 21 puntos en un tercer cuarto en partido de 'Play-offs' contra Houston. Se tiene o no se tiene", apreció sobre su compañero en los Jazz.