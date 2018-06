Pepu Hernández: "Felipe Reyes no es uno más, es un hombre ejemplar en muchísimas cuestiones"

5/06/2018 - 16:23

El entrenador Pepu Hernández ha alabado a Felipe Reyes, al que hizo debutar como profesional y que está semana se convertirá en el jugador con más partidos disputados en la historia de la ACB, apuntando que "no es uno más" y señalándole como "un hombre ejemplar en muchísimas cuestiones".

"Me gustan los récords, pero se acaban superando. Lo que no olvidamos nunca son las personas y la personalidad de Felipe es extraordinaria. Es un hombre que no ha pensando nunca que está suficientemente formado, sino que siempre intenta formarse cada vez más y mejor (...) Es un hombre que se ha cuidado de una forma muy especial y que se tiene una mentalidad muy fuerte. No es uno más, es un hombre récord y un hombre ejemplar en muchísimas cuestiones", alabó el exseleccionador ante la prensa.

Hernández, premiado este martes en la IV gala 'Todos somos Estudiantes', explicó que "hay un tipo de liderazgo" de Felipe Reyes que le "gusta mucho".

"La utilidad. Es útil para su equipo, para su entrenador, vaya de titular o no, siempre es útil. Eso es algo tremendo y es un líder con el ejemplo. Las nuevas categorías van a saber que se puede gracias a Felipe. No tiene unas cualidades físicas extraordinarias, pero está haciendo todos los récords que está haciendo y una demostración deportiva inmejorable", analizó.

Además, el preparador recordó cuando hizo debutar a su expupilo con el Estudiantes en la temporada 1998-99 . "Le hicimos debutar en la posición de '3', sabíamos que no iba a ser su posición definitiva, pero tenía que conseguir algunos detalles técnicos que le permitieran estar en la máxima categoría junto con virtudes como el rebote y la capacidad defensiva. Lo hicimos bien aquellos años porque ha sido capaz de jugar en diferentes posiciones y convertirse en un hombre para todo", valoró.