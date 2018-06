San Emeterio: "Si tengo salud creo que puedo ayudar mucho todavía"

El alero del Valencia Basket Fernando ha reconocido que su equipo ha vivido "un año difícil e irregular" en el que no ha logrado brillar en ningunas de las tres competiciones disputadas, pero ha pedido "pasar página y no desilusionarse porque el club viene haciendo las cosas bien", al tiempo que a nivel personal ha asegurado todavía puede "ayudar mucho" si le respetan las lesiones.

"Mi temporada ha sido como la del equipo. Yo me he sentido bien cuando he jugado, pero desgraciadamente no he podido jugar ni el 50% de los partidos de Liga Endesa y no sé si he llegado al 50% en Euroliga. Uno lo que quiere es jugar, y si no puede jugar, malo. Yo cuando he podido jugar me he encontrado bien, me he encontrado a gusto, en buenas condiciones. Pero desgraciadamente he tenido dos roturas fibrilares con sus respectivas recaídas, con lo que han sido casi cuatro meses", analizó San Emeterio en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

A sus 34 años, el alero se plantea "el verano con mucha ilusión de preparar bien el cuerpo" y de cuidarse "para el año que viene tener salud". "Y si tengo salud creo que puedo ayudar mucho todavía", garantizó, tras "un año difícil e irregular" en el que también ha influido "la mala suerte con las lesiones".

"No hemos acabado nunca por un motivo o por otro de encontrar un ritmo bueno, de encadenar victorias y de sentirnos a gusto. Cuando parecía que el equipo volvía a coger un ritmo bueno nos pegábamos algún varapalo en algún campo", remarcó.

El cántabro insiste en que "ha sido una temporada difícil", pero que lo han "intentado de todas las maneras". "Lo hemos intentado también con todo ahora en el 'Playoff'. No ha podido ser y ya está. Lo que hay que hacer es mirar para adelante, pasar página y no desilusionarse porque el Club viene haciendo las cosas bien. Y la línea, a pesar de este año, sigue siendo ascendente", reclamó.

En cuanto al cansancio acumulado por la participación en la máxima competición europea, no cree que "la Euroliga sea la única razón del desgaste", aunque reconoció que "la Eurocup, sobre todo los primeros grupos, no es el mismo nivel de exigencia". Por último, 'Saneme' pidió "tranquilidad" en el club para preparar la próxima temporada.

"Debemos saber que esto es una carrera de largo plazo, que las cosas se están haciendo bien. Que hay una base del equipo muy buena para poder trabajar sobre ella y seguir creciendo como venimos haciendo. Y recuperarse, prepararse cada uno bien para el año que viene e intentar que no vuelvan a pasar las lesiones. Poner cada uno de su parte para intentar llegar lo mejor posible e intentar hacer una buena temporada la que viene", reflexionó.