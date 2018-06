Vicedo y Arteaga piensan a lo grande con Estudiantes: "Queremos estar en la Final Four"

Los jugadores del Movistar Estudiantes Víctor Arteaga y Edgar Vicedo coincidieron este jueves en el deseo de que el conjunto madrileño esté presente en la 'Final four' de la 'Basketball Champions League' la próxima temporada y ambos coincidieron en la "buena temporada" realizada por el equipo colegial.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"El objetivo es jugar otra vez en Europa, estar en la 'Final Four', y en Liga superar esas 17 victorias y hacerlo mejor que este año. Trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora creo que lo podemos conseguir", apuntó Arteaga en declaraciones con Sojasun, patrocinador del conjunto estudiantil y marca especialista en productos 100% vegetales.

El pívot madrileño no quiso poner peros a la temporada. "Yo creo que ha sido positivo. Hemos estado jugando hasta la última jornada para entrar en los 'Playoff'. No ha podido ser, pero el equipo se queda con buen sabor de boca. Creo que todos hemos aprendido de este año para que el que viene sea mejor. A nivel individual, creo que he hecho un buen año. Siempre se puede mejorar aspectos del juego, y con los jugadores veteranos que hemos tenido las cosas han sido más fáciles", indicó.

A pesar de no poner la guinda a la campaña, Arteaga afirmó haber ido de menos a más. "Estoy muy satisfecho por todo el trabajo del equipo y de los técnicos. Hemos ido cada vez a más, jugando dos competiciones, y el equipo ha dado ese paso adelante de trabajar, de estar concentrado. Hemos estado trabajando duro toda la temporada para llegar donde hemos llegado", comentó.

Por su parte, Edgar Vicedo coincidió con su compañero en el crecimiento durante el curso. "A nivel individual ha sido un crecimiento bastante grande, tanto en confianza como en los demás aspectos. Esto supone una motivación extra para seguir trabajando en verano y volver el año que viene habiendo mejorado en todo. A nivel de equipo, creo que la temporada ha sido bastante buena después de lo que veníamos arrastrando los últimos años. Estamos creciendo y mejorando, y eso es un punto muy positivo", explicó.

El alero de 23 años, otra de las sensaciones de la liga regular, señaló que quedarse fuera de los 'Playoff' no puede considerarse una decepción. "Hemos estado en la lucha hasta el final y hemos hecho el mejor resultado en Liga en mucho tiempo. Quizá nos ha faltado un último empujón, pero no es una decepción para nada. Creo que debemos estar contentos y espero que esta temporada sea reflejo de la próxima", concluyó.