El Baskonia elimina al Barcelona y se medirá con el Real Madrid en la final

El Kirolbet Baskonia ha ganado este domingo al FC Barcelona Lassa (82-88) en el cuarto partido de la semifinal del 'Playoff' de la Liga Endesa y, al segundo intento y por vía de la prórroga, ha sellado el pase a una final en la que se medirá al Real Madrid por el título, tras superar a un combativo Barça que despide la temporada con la Copa del Rey como único título.

Se enfrentaba el Barça a la quimera de remontar el 0-2 en contra y tuvo cerca seguir optando a lograrlo, pero tras lograr ir a la prórroga no pudo culminar la remontada. Los de Svetislav Pesic fueron perdiendo todo el partido pero lograron empatar el choque al término de los 40 minutos. En la prórroga llegó la primera ventaja y el 'efecto Palau' hizo que las tornas cambiaran, pero fue sólo un momento.

Las pérdidas condenaron al Barça Lassa, y Baskonia tuvo más temple y acierto en los tiros libres. Esa fue la tónica del final del partido y de toda la prórroga. En una de cal y otra de arena, Heurtel y Hanga ayudaron a forzar la prórroga pese a que el mérito del empate final fuera de Víctor Claver, pero luego en el tiempo extra ambos perdieron balones para sentenciar y el Barça, tras ponerse arriba, no mató sino que murió.

No hubo efecto moral en esos cinco minutos de más. Que Baskonia dominara todo el partido, que el Barça empatara al final y tener al público de su lado no fue para nada determinante. Tampoco que los catalanes tuvieran esas bolas para ponerse 2-3 arriba. No entraron los triples, aparecieron los nervios en los locales y Baskonia no perdonó. Quería esa final, perdió el turno el viernes pero no el segundo.

Necesitaba el Barça Lassa ganar para poder aspirar a hacer historia. Nadie todavía en el 'Playoff' de la ACB ha logrado remontar un 0-2 adverso en una semifinal, y los blaugranas se quedaron en el intento tras poner el viernes el 1-2. Este domingo no pudieron superar a un Baskonia que, sin poder alcanzar su mejor versión, encontró el acierto al final, aguantó mejor el físico e hizo pagar al Barça Lassa sus pérdidas no forzadas y desconexiones puntuales.

Pedro Martínez jugará su segunda final consecutiva en la Liga Endesa, segunda contra el Real Madrid e intentará ganarla de nuevo, ahora con otro equipo. El año pasado llevó al Valencia Basket a superar a los blancos para conquistar su primer y único título. Ahora, con el Baskonia, tendrá como objetivo lograr el cuarto cetro de la ACB para los de Vitoria.

El Barça Lassa, por contra, se queda por segunda temporada consecutiva sin final de la Liga Endesa. Después de protagonizar hasta cinco seguidas contra el Real Madrid y diez consecutivas entre 2007 y 2016 --y lograr 4 de ellas--, el año pasado con Georgios Bartzokas perdieran ese billete y esta temporada, iniciada con Sito Alonso y terminada con Svetislav Pesic, tampoco podrán intentar ganar el título doméstico.

FICHA TÉCNICA

82 - FC BARCELONA LASSA: Jackson (-), Navarro (8), Hanga (12), Moerman (5), Tomic (11) --quinteto inicial--; Reynolds (2), Heurtel (16), Sanders (3), Koponen (11), Claver (14).

88 - KIROLBET BASKONIA: Granger (2), Beaubois (8), Timma (11), Shengelia (22), Poirier (2) --quinteto inicial--; Vildoza (11), Voigtmann (9), Huertas (8), Janning (14), Diop (1).