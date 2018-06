Laso: "Empieza una eliminatoria nueva y todo lo conseguido queda al margen"

11/06/2018 - 15:19

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que disputar la final de la Liga Endesa por séptima temporada consecutiva "habla muy bien" de la trayectoria de su equipo, pero ha avisado de que ante el Kirolbet Baskonia "empieza una eliminatoria nueva" en la que "todo lo conseguido queda al margen" "Que con todo lo que ha pasado en estos siete años sigamos llegando a cada final habla muy bien del equipo. No creo que sea una cosa de Pablo Laso o de los jugadores, al final para que se consigan cosas como esta tiene que haber un compendio de muchas cosas. Me siento muy orgulloso de mi trabajo como entrenador en estos siete años por su puesto de la gente que me rodea. Sin fisios, ayudantes, Alberto (Herreros), Juan Carlos (Sánchez) o Rudy Fernández, por decir uno de los jugadores, todo esto sería imposible", agradeció Laso ante la prensa.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El técnico reconoció que llegar hasta la final "habiendo perdido cuatro partidos en toda la temporada habla muy bien" de la "trayectoria" de su equipo, pero recordó que "la única ventaja que te dan todos esos números es que el hipotético quinto partido de la final se dispute en Madrid".

"Estoy muy orgulloso del trabajo de mis chicos este año, pero empieza una eliminatoria nueva y todo lo conseguido queda al margen", avisó, añadiendo que "en este tipo de citas la labor motivacional no es tan importante".

"Todos los jugadores entienden que es un final. Llevamos mucho desgaste y tienes que ir mirando lo que puedes ir tocando y lo que no. Por ejemplo, Llull ha estado ocho meses parado o Carroll ha jugado todos los partidos del año. Todas esas situaciones personales tienes que intentar conducirlas a un mismo camino. Por encima de las situaciones individuales está que todos entiendan que estamos jugando para ser campeones", pidió.

En cuanto al segundo duelo consecutivo contra Pedro Martínez, que la temporada le superó en la final cuando entrenaba al Valencia Basket, Laso reconoció que su colega "es un gran entrenador", pero no quiso comparar ambas situaciones.

"La final del año pasado nada tiene que ver con esta, él ni siquiera entrena al mismo equipo. Si cada partido es diferente, imagínate de una temporada a otra. Lo trato como una eliminatoria muy difícil y no tengo la sensación de que vaya a ser un Pablo contra Pedro porque hay jugadores importantes en ambos equipos con muchísima capacidad. No sé si Beaubois va a ser más importante que Martínez o Doncic más importante que Laso", valoró.

EL REAL MADRID "HA SABIDO REINVENTARSE" ESTA TEMPORADA

Preguntado por el mayor descanso de su equipo, que resolvió por la vía rápida su eliminatoria ante el Herbalife Gran Canaria, el vitoriano explicó que "en este momento de la temporada el descanso viene bien, pero mucho no tanto".

"En los últimos dos meses estamos jugando un partido cada tres días y ya tienes un ritmo competitivo que, si paras mucho, puede ser bueno o no. Obviamente el descanso es importante, pero perder el ritmo competitivo puede no ser bueno. Veo bien al equipo, pero con más ganas de competir que de entrenar", reconoció.

En cuanto a los puntos fuertes del Baskonia, recalcó que "un equipo con muy buenos tiradores que generan muchísimo en la línea de tres puntos", por lo que se les puede considerar "casi especialistas" en esta faceta. "Defensivamente tiene muy claro lo que quiere hacer y ha sido muy sólido en ese aspecto durante toda la temporada. Destacaría esas dos cosas de ellos", resumió, antes de glosar la mayor virtud esta temporada de su propio equipo.

"Esta temporada nos hemos tenido que ir adaptando a diferentes situaciones y eso es algo bueno. El equipo ha sabido reiventarse en muchos momentos de la temporada a situaciones adversas. Todo el mundo resalta que ofensivamente tenemos muchas armas y eso es así, no hace falta que lo diga yo", declaró.

Por último, Laso mostró su confianza en el apoyo de la hinchada blanca. "Echamos de menos el factor cancha en el 'Playoff' de la Euroliga, pero ahora empezamos con dos partidos en casa y somos conscientes de que el apoyo del público es fundamental en partidos como este. La sensación de sentirte arropado. Tengo la confianza y la tranquilidad de que el público va a apoyarnos a muerte, eso casi no tengo ni que pedirlo. Esperamos estar a la altura de todo ese cariño", deseó.