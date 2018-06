Ponsarnau, presentado en Valencia: "No os defraudaré, tendré ilusión ganas y confianza"

12/06/2018 - 18:12

El nuevo entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, ha manifestado este martes tras ser presentado que intentará no defraudar a la afición 'taronja' y ha prometido "ilusión, ganas y confianza" para liderar un proyecto que conoce a la perfección tras ser el técnico ayudante de Pedro Martínez, primero, y de Txus Vidorreta en esta última campaña.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Agradezco una confianza que parte de continuidad y que ya viene de cuando me ficharon y cuando el verano pasado me dijeron de continuar. Una confianza que supone un aumento de mi responsabilidad, no os defraudaré. Ilusión, ganas y confianza, estas son las tres palabras que se me ocurren para ser más de lo que somos", señaló a los medios.

Para Ponsarnau sólo hay un valor que puede hacer posible su mejor deseo; "la humildad". "Este es el mejor valor para trabajar bien cada día, y eso nos tiene que servir para mañana ser mejores que hoy. Este es un club de proyecto de jugadores que se fichan porque transmiten y tienen una conexión con la Cultura del Esfuerzo y la Fonteta", argumentó.

El nuevo técnico 'taronja' ha realizado su comparecencia con su atuendo habitual de los entrenamientos, una forma simbólica de mostrar la continuidad. "Vengo con polo y no con americana porque yo sigo. Este ciclo no empieza hoy, empezó hace dos años cuando llegué", señaló.

"Y todo eso me ha dado la oportunidad no solo de mejorar como entrenador sino también de adquirir muchos conocimientos de los jugadores que vamos a entrenar, del club y de la gente. Y eso sin ninguna duda queremos que sea clave para conseguir todas las cosas que tenemos ganas de conseguir", manifestó.

Ponsarnau ha sido entrenador ayudante del Valencia Basket las dos últimas temporadas, con un balance de dos títulos, la Liga Endesa y la Supercopa Endesa, y otras dos finales. Ahora toma las riendas dejadas por Txus Vidorreta con la intención de mantener al equipo en la élite y pelear por más títulos.

En su palmarés, además de los títulos conseguidos con Valencia Basket, tiene tres medallas con la selección española de baloncesto; un oro en el Eurobasket de 2015 y dos bronces en el Eurobasket 2013 y los Juegos Olímpicos de 2016, así como una plata como seleccionador en el Europeo sub-20 de 2014.

El presidente del Valencia Basket, Vicente Solá, agradeció al técnico catalán que quisiera coger al equipo. "A Jaume no es necesario darle la bienvenida a nuestro club, porque ya estaba en nuestra casa. Dos campañas en las que con él en el cuerpo técnico, el equipo ha levantado dos títulos y ha disputado otras dos finales. Hemos decidido hacer un ejercicio de continuidad", esgrimió.

"Pero no podemos olvidar que hablamos de un profesional sobradamente preparado, con una amplia experiencia en los banquillos ACB, con casi 250 partidos como primer entrenador en la máxima categoría", aportó el presidente 'taronja'.

Solá destacó, además de la "capacidad y experiencia" de Ponsarnau, su conocimiento del juego y su preparación. "Cuenta con una ventaja añadida al haber sido parte importante en los últimos éxitos conseguidos por el club y de conocer a la perfección tras dos temporadas a la columna vertebral de jugadores de nuestra primera plantilla", comentó.

"Algo que nos ha llevado a confiarle el timón de un nuevo proyecto es que Valencia Basket quiere afrontarlo con los mismos objetivos que venimos buscando año tras año, fieles a nuestro modelo de club y a los valores de la Cultura del Esfuerzo", concluyó.