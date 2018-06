Laso: "El tema favoritismo me da igual, los dos hemos demostrado ser los mejores equipos"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, declaró este martes, en relación al comienzo del 'Playoff' final de la Liga Endesa frente a Kirolbet Baskonia este miércoles (21.00 horas), que el papel de favorito del conjunto blanco le da "igual", y que tanto sus pupilos como los de Pedro Martínez han "demostrado" ser "los dos mejores equipos" durante la fase regular.

"Jugamos un 'Playoff' final, los dos hemos demostrado ser los mejores equipos en fase regular. La trayectoria de Baskonia ha sido muy buena en España y Europa. Ambos hemos sufrido para llegar hasta aquí. Va a ser dificil e igualado, ellos tienen un gran equipo, pero estamos confiados de que podemos ser campeones. Para serlo, vamos a tener que sufrir mucho y jugar un buen nivel", afirmó el técnico en rueda de prensa en el WiZink Center.

El vasco apuntó que no se siente presionado por el papel de favorito de su equipo. "El tema favoritismo me da igual, he vivido situaciones en las que lo éramos y otras en las que no. Me gusta lo que pensemos nosotros y no lo que penséis vosotros. No lucho contra ello, nadie en mi grupo se cree favorito, cada partido es un reto para nosotros y eso no debe de cambiar la manera de afrontar los partidos. Entiendo todas las opiniones externas pero nunca nos sentimos favoritos ni víctimas", señaló

El preparador blanco se mostró contento por tener el factor cancha a favor. "Esto nos lo hemos ganado durante toda la temporada, nuestra trayectoria en casa ha sido muy buena, el ambiente del Palacio y la afición han hecho una comunión perfecta y estamos muy contentos de tenerla. Estamos hablando de una final, e independientemente de empezar en casa al final vamos a tener que jugar a un alto nivel", indicó.

Por último, Laso quiso dar la enhorabuena a Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Real Madrid, y dejó claro que no se plantea dirigir a la selección española. "Doy la bienvenida a Julen al Real Madrid, ha demostrado muchas cosas en su carrera y en la selección, estoy seguro de que hará un gran trabajo, es un gran reto en un gran club. Por mi parte, no me planteo entrenar en otro sitio que no sea el Real Madrid", concluyó.