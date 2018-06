Pedro Martínez: "El Real Madrid es claramente favorito"

12/06/2018 - 20:29

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, afirmó que el Real Madrid es "claramente favorito" en el 'Playoff' final que ambos conjuntos jugarán para intentar alzarse con el título de campeón de la Liga Endesa y cuya serie comienza este miércoles (21.00 horas).

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Estamos muy contentos de estar aquí, ha sido un camino largo y duro, pero estamos muy orgullosos. Vamos a jugar contra un grandísimo equipo. Han tenido mucha superioridad en la fase regular y son claramente los favoritos, pero esto es deporte, tenemos que dar lo máximo e intentar dar la sorpresa", comentó el catalán en rueda de prensa en el WiZink Center.

El técnico aseguró no notar conformismo en su plantilla pese a haber llegado a la final. "Hace pocas horas que acabamos la semifinal, estuvimos centrados en hacer una buena preparación y con los jugadores no hemos tenido tiempo para entrenar mucho, pero los he visto con la misma mentalidad, sin conformismos. Me han transmitido mucha ilusión. Sabemos contra quién jugamos y que vamos a tener que hacer un 'Playoff' casi perfecto; aceptamos el reto para conseguirlo", apuntó.

El técnico catalán apeló a centrarse única y exclusivamente en el próximo partido ante los blancos. "Estoy representando a un club y a unos jugadores. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este club y con ganas de ayudar a este equipo, no soy partidario de mirar atrás, esta es una nueva oportunidad y a lo que ha pasado en el pasado no le doy importancia", manifestó.