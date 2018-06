Llull: "Estamos preparados y seguimos con el mismo hambre"

12/06/2018 - 20:33

El jugador del Real Madrid de baloncesto Sergio Llull aseguró este martes que su equipo está "preparado" para afrontar el 'Playoff' final ante el Kirolbet Baskonia, afirmando, además, que los blancos continúan con el mismo "hambre" y que intentarán aprovechar el factor campo para tratar de levantar el trofeo.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Estamos preparados, contentos de estar en otra final, no va a ser fácil. Ellos juegan con mucha intensidad, no regalan nada, pero sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a intentar aprovechar el factor campo para levantar el trofeo. Durante el año hemos sido muy fuertes en casa, desde aquí quiero animar a nuestra afición para que venga al Palacio, para que nos anime y conseguir el primer partido de mañana, esperamos el Palacio de las grandes noches", señaló en la rueda de prensa en el WiZink Center.

El balear se mostró muy feliz de que esta sea la octava temporada consecutiva en la que el Real Madrid está en la final. "Estamos muy contentos por lo que llevamos haciendo, se están haciendo muy bien las cosas, la afición se identifica, se van uniendo piezas que suman. Desde que llegó Pablo siempre estamos ahí, luchando por ganar títulos, es algo que te exige un club tan grande como este. Tenemos muchas ganas y seguimos con el mismo hambre, tenemos que dar la mejor versión", explicó.

El base auguró emociones fuertes en el encuentro ante el cuadro vasco. "Seguro que los duelos que se vean van a ser atractivos para el espectador. Ellos tienen bases de mucha calidad, pueden hacer muchas cosas pero vamos a intentar que no rindan a su mejor nivel. Es muy difícil parar sólo a un jugador, esto es un trabajo en conjunto. Marcelinho Huertas es un maestro jugando 'pick and roll', es complicado pararle, intentaremos reducir la capacidad de sus jugadores para tener más a nuestro favor e intentar ganar", añadió.

El '23' del Real Madrid dejó claro que ya está al 100% tras su lesión, aunque será baja con la selección este verano en la tercera 'ventana'. "Se me hizo largo desde agosto hasta hace poco. Me encuentro bien físicamente y voy a intentar ayudar a mis compañeros. Estoy feliz de estar en la cancha después de una lesión tan larga. Tengo que ser egoísta este verano, tengo que pensar en mi rodilla, quiero seguir entrenando y fortaleciéndola. Me hubiera gustado estar con la selección, me duele, pero tengo que tomarme este descanso", indicó.