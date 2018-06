Doncic: "Estoy encantado de poder jugar con una leyenda como Nowitzki"

22/06/2018 - 17:32

El base esloveno Luka Doncic se ha mostrado "muy feliz por ser parte de la familia de Dallas", la franquicia que se ha hecho con sus derechos en el 'Draft' de la NBA, y de "poder jugar con una leyenda como Nowitzki", tras una noche que culminó el "sueño" que ha vivido esta temporada.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Es increíble ser un jugador de la NBA. Estoy muy feliz por ser parte de la familia de Dallas. Esta temporada he ganado la Euroliga, he ganado el Eurobasket, he salido tercero en el 'Draft'. Todo este año ha sido como un sueño", señaló Doncic ante la prensa tras conocer su destino en la NBA.

"He estado hablando mucho con Dallas. Me querían de verdad y fueron muy, muy amables", reveló el todavía jugador del Real Madrid, que podrá crecer junto a un ilustre veterano como Dirk Nowitzki. "Es un ejemplo para todos. Ha logrado mucho, es una leyenda, es un líder. Estoy encantado de poder jugar con él", alabó al alemán.

Preguntado por su juventud (19 años), el base contestó que se siente "preparado" para jugar en la mejor liga del mundo. "He sido profesional desde los 15 años. He jugado contra estrellas de la Euroliga, contra exjugadores de la NBA. Tenía cuatro o cinco jugadores en mi equipo que jugaban en la NBA y me han hablado mucho de la NBA a lo largo de este año", resumió.

Además, Doncic quiso esquivar la comparación con Drazen Petrovic. "Drazen fue un jugador asombroso y sorprendente. He visto muchos videos de él. Sería increíble llegar a ser como él, pero necesito trabajar muy duro y esforzarme mucho si quiero ser como Drazen", explicó.