Garbajosa abre la puerta NBA a Scariolo pero avisa de que "nadie puede estar en dos sitios a la vez"

26/06/2018 - 16:21

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, se ha mostrado receptivo a la posibilidad de que el seleccionador Sergio Scariolo trabaje en la NBA e incluso a que tenga "tres trabajos a la vez si hace falta", pero le ha recordado la importancia del "calendario" y ha subrayado que "nadie puede estar en dos sitios a la vez".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"En 2009 yo jugaba en el Khimki y Sergio era mi entrenador en el club y mi seleccionador con España. Le vi entrenar este año y comprobé su capacidad excepcional de trabajo. Mi relación con Sergio va a mucho más allá de una relación laboral, entre nosotros hay amistad y lealtad y nunca va a haber un problema. Si existe la posibilidad, puede tener dos y tres trabajos a la vez si hace falta, pero hay que mirar el calendario y nadie puede estar en dos sitios a la vez", dijo Garbajosa en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

Presente también en el acto, Scariolo recogió el testigo del presidente y volvió a reconocer que se le hace "un poquito corto entrenar solo cada dos o tres meses", ya que se siente un "entrenador de cancha" y es en la pista donde disfruta "más que ningún otro lugar".

"Como bien ha dicho Jorge, hay dos parámetros: las normas y la relación personal. Es una situación en la que ya he estado y me he sentido cómodo. En el último Eurobasket, de los cinco primeros clasificados yo era el único que no compaginaba un cargo de entrenador y de seleccionador. En cuanto se presente una oportunidad lo hablaremos con mucha naturalidad y veremos cómo lo podemos encajar. Mi prioridad y mi deseo es poder seguir con la selección completando el ciclo que hemos empezado", aclaró el seleccionador.

En otro orden de cosas, Garbajosa se refirió a la tercera 'ventana' FIBA, que los próximos días enfrentará a España contra Eslovenia y Bielorrusia, y destacó que la selección cuenta con "una mezcla de jugadores veteranos como Fran (Vázquez) o Quino (Colom) y de jóvenes que se van a comer el futuro a bocados como Juancho (Hernangómez)".

"Uno de los grandes beneficios de estas 'ventanas' es que se ha ampliado el círculo de 20 a 40 jugadores. No sé si en septiembre va a estar Pau (Gasol) o los NBA, miraremos caso por caso y veremos los disponibles", dijo, después de que el pívot de San Antonio Spurs reconociera la semana pasada que a los NBA les resultará complicado participar en la cuarta 'ventana'.

El mandatario recalcó que no han "dudado nunca de los jugadores". "Pero es cierto que no podíamos contar con los habituales de la selección. Como jugadores y como personas, han vivido una situación tremendamente difícil. Para cada reto decidimos los mejores jugadores a nivel deportivo, táctico y mental. La alarma no la creamos por los jugadores, sino por el conflicto tremendo que se creó por los intereses de unos poquitos clubes con ánimo de lucro por encima del resto del baloncesto mundial", concluyó, lamentando el desencuentro entre FIBA y Euroliga.