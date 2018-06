Fran Vázquez: "Es un momento al que no estamos acostumbrados e intentamos arrimar el hombro"

26/06/2018 - 16:21

El pívot de la selección española Fran Vázquez ha afirmado que él y sus compañeros procuran "arrimar el hombro todos" para los sistemas del entrenador del equipo nacional, Sergio Scariolo, en la clasificación para la Copa del Mundo 2019, cuyas próximas citas serán este jueves 28 de junio en Liubliana frente a Eslovenia y el 1 de julio en Málaga ante la selección de Bielorrusia.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Siempre he disfrutado y siempre disfruto; no solo en la selección, sino también con cada equipo. Y ahora es un momento diferente al que no estamos acostumbrados e intentamos ayudar como sea, arrimar el hombro todos y conseguir así el objetivo que queremos", declaró a Europa Press el jugador del Iberostar Tenerife.

"La gente que ha venido nueva a esta 'ventana' son jugadores con muchas ganas de demostrar, con ganas de defender estos colores y sobre todo sabiendo lo que nos jugamos; y eso es lo más importante. Después, los veteranos intentaremos hacer que sea más fácil su estilo de juego y que entre bien en el sistema de Sergio", opinó Vázquez.

Además, el pívot del Iberostar resumió lo que puede sumar a los planes de Scariolo para estas inminentes citas del Mundial. "¿Y yo qué puedo aportar? Mi intensidad en defensa, ataque en el juego de 'pick and roll'... y disfrutar. No solo yo, los 16 que estamos aquí vamos a disfrutar en la pista para afrontar estos partidos que son complicados", comentó.

Por último, agradeció que el entrenador del equipo nacional haya reiterado su confianza en el grueso de jugadores que ya habían disputado las anteriores 'ventanas' FIBA. "Si Sergio te dice eso, es que lo hace. Lo más importante es que él se ha emocionado con las primeras victorias que hemos conseguido; sobre todo la primera contra Eslovenia, que era el campeón de Europa", recordó Vázquez.

"Dimos todo por nuestra selección para conseguir el objetivo y eso hizo que fuera más fácil para él confiar en la gente que estuvo en la primera 'ventana', que por los lesionados hubo que encajar ahí a gente nueva. En momentos importantes no se pudo contar con los de la NBA o de Euroliga, pero se ha confiado en quienes han hecho su trabajo en 'ventanas' anteriores y Sergio lo ha demostrado trayéndolos otra vez", concluyó el pívot lucense.