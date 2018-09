Juan Carlos Navarro se despide del Barcelona: "Quería seguir y estuve molesto, pero era el momento"

El jugador reconoce que la directiva le empujó a dar el adiós definitivo

El club retirará su camiseta en el Palau y le nombra mánager de la sección

Foto: EFE.

El excapitán del Barcelona Juan Carlos Navarro ha asegurado este viernes en su acto de despedida, antes de emprender una nueva etapa en los despechos del club, que quería seguir un año más en las pistas pero que el club optó por dar el paso, en una decisión que debe "asumir" y que encara con ilusión.

"Al principio molesta no poder seguir, te invitan a dejar una cosa que has hecho 30 años. Al principio choca, estuve molesto, pero luego hablando con el 'presi' decidimos que era el momento. Tienes que asumirlo, un día u otro tenía que llegar", se sinceró Navarro en su acto de despedida en el Auditori 1899 del Camp Nou.

'La Bomba', tras 20 años en el equipo, aseguró que todavía no ha pasado página. "Cuando veo vídeos del equipo entrenando me pongo triste, porque es mi rutina, mi vida, mi manera de ser. He pasado el verano más complicado y cuesta tragarlo, pero es lo que hay que hacer", aceptó.

"Ya dije el año pasado que quería seguir, físicamente me veía bien y con ánimo de jugar un año más. El club me dijo que no querían que continuara como jugador y que tenía que dar el paso. Hablé con el presidente, decidí que era el momento de pasar página y mirar hacia adelante", explicó en este sentido.

Además, le hubiera gustado irse por la puerta grande en cuanto a títulos, no con varias temporadas malas en la Euroliga y con poco bagaje a sumar a sus 35 títulos como blaugrana. "Me hubiera gustado irme de otra manera, pero sobretodo por el club y el equipo, con años difíciles en Europa. Pero la decisión está tomada, hay que seguir adelante", recalcó.

"Mi camino en las pistas pasa al club, quiero aprender y formarme bien en todos los sentidos, y estar con los jóvenes me motiva. Hace tiempo que no sale de la cantera para el primer equipo. Creo que puedo aportar mi experiencia de 25 años", explicó el que será nuevo manager de la sección y encarado a la formación de jóvenes.

Sobre con qué se queda de su carrera, aseguró que con las dos Euroligas. "Me quedo con la gente, compañeros, amigos, y de títulos me quedaría con las dos Euroligas. La primera, en Barcelona con nuestra gente, y la segunda porque jugué aún mejor y era un jugador más importante para el equipo y fui 'MVP'", celebró.

Eso sí, más dudas tiene sobre si se ve en el futuro como entrenado. "Es una cosa que no me he planteado todavía. Quiero formarme, aprender cómo es la gestión de la sección, y más adelante nunca se sabe", señaló.

En cuanto a si esta es la mejor despedida que podía tener como jugador, aseguró que las cosas se podían haber hecho "de otra manera". "De todo se aprende, pero ya no hay nada que hacer. Quería continuar, pero si no cuentan contigo, pues a hacer otra cosa y por eso firmé el contrato que me unía al club muchos años. No pasa nada", reiteró.

Navarro, antes de responder a los medios de comunicación, quiso agradecer a todos los que han estado presente en su carrera de 21 años. "Estoy agradecido a todos, al club que me lo ha dado todo estos 20 años al máximo nivel, con buenos momentos con los muchos títulos, y no tan buenos como en esta última etapa, y a la selección, que hemos ganado todo", aportó.

"Dar las gracias a mi familia, a mis compañeros con los que he entrenado y jugado, que me han hecho mejor persona, a los miembros del 'staff' y de prensa, que hacen una labor invisible pero muy importante. De los entrenadores tampoco me quiero olvidar, de todos me llevo algo", aseguró.

También quiso hablar del Palau Blaugrana. "Aquí lo he jugado todo, y agradecido al personal. Y a los aficionados, con quienes hemos vibrado juntos, hemos ganado títulos, y ha sido inolvidable. Gracias a la prensa, sé que os ha costado sacarme palabras pero me habéis tratado muy bien", agradeció.

"Mis amigos han sido siempre un punto de apoyo. Agradecer a Pau, Ricky o Marc su presencia aquí. A Pau qué decirle, te he estado esperando pero no he podido aguantar más, me hubiera gustado jugar contigo aquí", le espetó a Pau Gasol, presente en la sala igual que Marc y Ricky Rubio.

Mánager y con la camiseta en el Palau

Navarro será a partir de ahora el nuevo mánager de la sección, con varias funciones como la de representar al club a nivel institucional o la de encargarse de la parte formativa en busca de llevar a canteranos al primer equipo.

Según desveló el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, Navarro deja las pistas tras 20 años en el equipo para formarse en los despachos y ser el nuevo mánager de la sección, con tres facetas importantes a desarrollar.

Por un lado, la vertiente más institucional le hará representar al club en actos relevantes, como sorteos de competiciones. También se formará en la gestión interna de la sección y, por último, tendrá la función de formación de jugadores jóvenes de la base.

"Navarro no se retira, tiene una oferta del club y continuará vinculado al baloncesto blaugrana, con un nuevo cargo que será el de manager de la sección, con varias funciones y entre ellas una deportiva vinculada a la formación de los jóvenes como referencia que es", señaló Bartomeu.

'La Bomba' tendrá su camiseta colgada en el Palau Blaugrana y tendrá un sentido homenaje por parte del club y su afición antes del Clásico de la Liga Endesa.

"La retirada de la camiseta se hará por sus méritos el día del Clásico contra el Real Madrid, un acto con los socios y abonados. Su camiseta formará parte de la que es su casa, el Palau y el Barça", desveló Bartomeu.

La camiseta número 11 de Juan Carlos Navarro, nacido en Sant Feliu de Llobregat el 13 de junio de 1980, restará colgada en lo más alto del Palau Blaugrana junto a las de Andrés Jiménez, Nacho Solozábal, Juan Antonio San Epifanio 'Epi' y Roberto Dueñas.