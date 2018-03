Baloncesto/Euroliga.- Cubells (Barcelona): "Serán unos partidos muy atractivos"

19/01/2009 - 16:17

Joan Creus califica de "complicado" el grupo pero asegura que se afrontará de manera positiva

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El directivo responsable de la sección de baloncesto del FC Barcelona, Josep Cubells, afirmó hoy tras el sorteo del 'Top-16' de la Euroliga, en el que el Regal FC Barcelona quedó encuadrado en el grupo F junto a Real Madrid, Maccabi Electra y Alba Berlín, que éstos serán unos partidos "muy atractivos".

"Serán unos partidos muy atractivos, y la verdad que muy interesantes los nos tocará vivir en esta fase", comentó al respecto. Sin embargo, Cubells se mostró un poco preocupado sobre tener que viajar a Israel por "no ser el mejor momento". "No es el mejor momento para ir a tierras israelitas pero también le busco la cuestión positiva, y es que es uno de los grandes del baloncesto europeo y un placer ir allí", comentó.

"Después, también porque el año pasado jugamos y perdimos el Playoff contra ellos, y ahora llegamos en un buen momento de forma. Será muy interesante ver este partido en estas condiciones y, personalmente, creo que será uno de los grandes partidos del Top 16", continuó acerca de los duelos ante el Maccabi Electra.

Además, celebró que la dureza del grupo y la presencia de grandes equipos, además del 'clásico' ante el Real Madrid, hará que el público asista al Palau Blaugrana y señaló la importancia de ello. "El público del Palau, creo que con este elenco de equipos acudirá por su interés y también por la necesidad del equipo de recibir apoyo, puesto que no hay ningún rival que sea un equipo pequeño. Nos hará falta su apoyo y estamos seguros de que la gente del Palau no fallará, como siempre", manifestó.

Por su parte, el secretario técnico de la sección de baloncesto del Barcelona, Joan Creus, calificó al grupo de "complicado" y "duro", además de apuntar a la mala suerte del Regal FC Barcelona en el sorteo. "Es un grupo complicado, duro, donde del grupo de segundos favoritos (cabezas de serie) eran los más complicados que nos podían tocar (Real Madrid) y del tercer bombo pues el Maccabi también era el más complicado", valoró.

"Por tanto, será difícil, pero intentaremos afrontarlo positivamente porque en la primera fase hemos estado muy bien y nos da esperanzas para sacar el grupo adelante", manifestó pese a todo el ex jugador internacional español.

En cuanto a los partidos contra el Madrid, que se suman al ya jugado en ACB y al de los cuartos de final de Copa del Rey, admitió que tantos enfrentamientos pueden ser malos para el espectáculo. "Jugar muchos partidos cota un mismo rival s una rutina que al final el jugador le incomoda un poco. Acaban siendo partidos de marcador bajo, muy ajustado, porque los rivales se conocen mucho entre sí", comentó.

"El primer choque contra el Madrid lo ganamos bien (Liga ACB) pero ahora nos encontramos con otros Madrid que de un mes a esta parte ha mejorado bastante, mucho, y ayer contra Unicaja vimos un Madrid muy en forma. Habrá que ir a Vista Alegre muy preparados porque el rival ha aumentado de nivel", añadió en este sentido.

Por último, quitó importancia al hecho de viajar a Tel Aviv y no se mostró preocupado por la seguridad de la entidad blaugrana. "Me preocupaba más que el primer encuentro fuera en Tel Aviv, pero más por la inmediatez del desplazamiento pues serían pocos días para preparar el viaje, pero a parte de eso no le veo ningún problema. Además, queda más de un mes y medio para ir y en principio no me preocupa la seguridad", concluyó.