Baloncesto/Euroliga.-Plaza: "No había rivales fáciles, así que hay que aceptarlo y estar listos para ganar al Barcelona"

19/01/2009 - 17:14

Van den Spiegel: "Todos tenemos opciones; no será fácil, pero tenemos una posibilidad y debemos aprovecharla"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El técnico del Real Madrid, Joan Plaza, no quiso lamentar el duro grupo al que deberá medirse su equipo en el 'Top-16' y dejó claro que sólo deben pensar en comenzar ganando la próxima semana al Regal FC Barcelona en Vistalegre.

"No había rivales fáciles, especialmente en los tres primeros niveles. Naturalmente que el Maccabi es un equipo de grandísimo nivel, pero también nos podría haber tocado el Panathinaikos. Al Barcelona le conocemos muy bien, está en gran forma y hace unas semanas nos ganaron y el Alba de Berlín también demostró su potencial ganando dos veces al DKV Joventut y buscará la sorpresa", explicó sobre los rivales.

Así, no quiere mirar atrás y sólo hacia adelante. "Hay que aceptarlo y afrontar cada partido en las mejores condiciones posibles. Tenemos que estar listos para empezar ganando al Barcelona en el primer partido. Debemos tener un buen comienzo antes de la Copa", expresó, pensando en los tres primeros duelos, dos de ellos en casa, ante los azulgrana y el Maccabi.

Además, espera "aprender de la experiencia del año pasado", cuando llegaron a la última jornada como colíderes con tres victorias y se quedaron fuera de los cuartos de final. "Debemos trabajar duro, ser sólidos en casa, lograr alguna victoria fuera y ganar el 'basket-average'", destacó.

Por su parte, el pívot belga Tomas Van den Spiegel reconoce que el nuevo duelo ante el máximo rival "es emocionante" y que el grupo será "muy duro". "Pero éste es el 'Top-16' y será difícil para cualquier equipo. Todos tenemos opciones de pasar y también nosotros. No será fácil, pero tenemos una posibilidad y debemos aprovecharla", destacó.

Además, sabe que vivirá un duelo "especial" contra su ex compañero en el CSKA de Moscú David Andersen, ahora en las filas blaugranas. "Ya me enfrenté a él la temporada pasada cuando estaba en el Prokom. Nos conocemos muy bien, pero no seremos amigos en la pista", dijo.

"Es bonito ir a Berlín y ver el pabellón donde se jugará la 'Final Four', pero antes de llegar allí tenemos que ganar al Alba ahora. Esperamos hacerlo bien y ser ambiciosos, sabemos por lo que trabajamos", añadió.