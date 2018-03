Baloncesto/Euroliga.- La Euroliga y la Fundación Nelson Mandela colaboran en una campaña de prevención del SIDA

19/01/2009 - 17:36

La Euroliga y la Fundación Nelson Mandela '46664' anunciaron hoy antes del inicio del sorteo del 'Top 16' de la máxima competición europea de clubes un acuerdo de colaboración para la campaña 'Está en nuestras manos' de cara a lo que queda de temporada y las próximas ediciones, con publicidad para ayudar a la prevención del VIH (SIDA).

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Así pues, la Euroliga ofrece otra oportunidad a la campaña para ganar más atención mediática internacional y sumar gente a la causa de tener más responsabilidad en ellos mismos, siguiendo el eslogan de la campaña: 'It's in our hands' ('Está en nuestras manos').

El director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, aseguró que es un "orgullo" para la entidad el poder formar parte de la iniciativa de la Fundación de Nelson Mandela. "A través de desarrollar nuestro programa 'Euroliga por la Vida', aspiramos a poder llegar a aquella gente que no ha sido tan afortunada como nosotros", manifestó.

Y es que uno de los lemas de Mandela es que el deporte "tiene el poder de cambiar el mundo". "Tiene el poder de inspirar y romper barreras, así como de unir gente alrededor del mundo. Habla a los jóvenes del mundo con un lenguaje que entienden. Por ello, es importante que usemos este poderoso vehículo para la unidad y dar apoyo a la causa del SIDA", apunta el líder pacifista en un comunicado.

Durante esta campaña de la Euroliga se tomarán ya diversas iniciativas desarrolladas por ambas partes, como el dedicar dos jornadas del Top 16 al '46664' --número de prisionero de Mandela en Robben Island--, con una audiencia potencial de 2 billones de personas a través de 53 televisiones en 168 países de cinco continentes, así como diferentes eventos durante la 'Final Four' de Berlín.