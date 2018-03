Baloncesto/Euroliga.- Ivanovic rechaza el favoritismo del Tau: "Todos son equipos fuertes con las mismas posibilidades"

19/01/2009 - 18:46

El técnico del Tau Cerámica Baskonia, Dusko Ivanovic, rechazó hoy la condición de favorito del equipo baskonista en el 'Top-16' de la Euroliga, donde ha quedado encuadrado en el grupo E, junto a Olympiacos, Armani Jeans Milan y Asseco Prokom.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"Siempre estoy contento con el resultado de un sorteo. Nadie puede cambiarlo, por lo que quejarse no tiene ningún sentido. Pienso que cada equipo que ha llegado al 'Top-16' lo ha hecho porque se lo ha merecido. Antes de comenzar la competición, todos tenemos las mismas oportunidades y ambiciones", afirmó.

Pese a que Tau Cerámica y Olympiacos parten como los dos grandes favoritos del grupo, Ivanovic no cree que los otros dos rivales sean una 'perita en dulce'. "No creo que Armani Jeans Milano o Prokom nos vayan a dejar ganar sin luchar. Ahora comienza un nuevo torneo, con cuatro equipos muy fuertes que tienen las mismas posibilidades".

"Es verdad que el Prokom tuvo sólo dos triunfos, pero consiguieron convertirse en la sorpresa porque son muy fuertes en casa. Y lo mismo diría sobre el Armani Jean Milano, un equipo que trabajó muy duro para entrar en el 'Top-16 y que ahora tiene la oportunidad de luchar por objetivos más grandes, lo cual les hace muy peligrosos. Poco podemos decir sobre el Olympiacos que no se haya dicho ya. Ellos hacen un enorme esfuerzo por volver a la cima del baloncesto y han construido una plantilla lista increíblemente", destacó.

Por su parte, el jugador baskonista Igor Rakocevic no eludió la condición de favorito de su equipo. "Creo que nuestro grupo no es el más duro. Hay dos equipos que pueden ser considerados como no favoritos, el Armani Jeans Milano y el Prokom Sopot, mientras que el otro equipo es un equipo con muchas estrellas y un gran presupuesto, Olympiacos", precisó.

Por ello, Rakocevic no duda de las posibilidades de clasificarse para cuartos. "Creo que estamos en una buena posición para pasar a la siguiente fase. No encuentro ninguna razón para estar molesto por el resultado del sorteo porque creo que tenemos posibilidades de ganar contra cualquier equipo, incluso en el 'play-off', si somos capaces de hacerlo", concluyó.