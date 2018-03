Baloncesto/NBA.- (Ampl.) Rudy Fernández, primer europeo en el concurso de mates y cuarto español en un 'All Star'

19/01/2009 - 21:54

El mallorquín sigue los pasos de Gasol, Garbajosa y Navarro con su presencia en el fin de semana de las estrellas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El escolta balear de Portland Trail Blazers, Rudy Fernández, hará historia en la NBA tras convertirse en el primer jugador europeo en disputar el concurso de mates en el 'All Star', que tendrá lugar en Phoenix el 14 de febrero, y el cuarto español en estar en la cita de las estrellas.

El mallorquín se impuso en las votaciones populares tras obtener 251.868 votos, superando al base Rusell Westbroook (Oklahoma City Thunder), que sumó 147.279, y al alero Joe Alexander (Milwaukee Bucks), tercero en discordia con 114.963 votos.

De esta forma, Rudy Fernández, que ya demostró su calidad realizando jugadas espectaculares en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín, que le sirvió de escaparate para su llegada a la NBA, sigue los pasos de sus compañeros de selección Pau Gasol, Jorge Garbajosa y Juan Carlos Navarro, que ya saben lo que es codearse en el fin de semana de las estrellas.

Pau Gasol fue el encargado de abrir el camino español de los 'All Star'. El de Sant Boi hizo historia siendo el primer español en 'colarse' en la cita de las estrellas, tras disputar el partido, que congrega a los mejores jugadores de la competición, en la cita de Houston de 2006.

Posteriormente, también le emularon Jorge Garbajosa, que en su primer año en la NBA y con 29 años, disputó el partido de los 'rookies' en Las Vegas, premiando, así, su buena temporada en los Raptors de Toronto. El año pasado el premio fue para Juan Carlos Navarro, que a sus 27 años, siguió los pasos de ala-pívot madrileño disputando el encuentro de 'rookies'.

Sin embargo, no hay que olvidar que fue de nuevo Pau Gasol el que disputó el primero encuentro de un español de 'rookies' en el 'All Star' en la NBA, ya que el de Sant Boi fue considerado el mejor novato de la temporada 2001/02, y disputó el partido del 'All Star' donde logró 10 puntos y 7 rebotes. Además, en 2003 también estuvo presente el catalán al jugar el encuentro con los 'sophomore' (jugadores de segundo año).

Ahora le toca el turno a otro campeón del Mundo, subcampeón europeo y olímpico como Rudy Fernández, que está mostrando su descaro habitual, para demostrar su calidad en su primera temporada en la NBA, donde está cuajando buenas actuaciones, que le han valido para ganarse el apoyo y los votos de los aficionados de estar en el concurso de mates del 'All Star', pasando a la historia como el primer europeo en lograrlo.