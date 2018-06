El Congreso pide al Gobierno paralizar la construcción de la mina de uranio de Salamanca

Enlaces relacionados Berkeley prepara la salida a bolsa de la mina de uranio de Salamanca (2/05)

El coordinador general de Izquierda Unida Castilla y León, José Sarrión, ha manifestado que se ha dado "un paso histórico en la lucha contra la mina de uranio", tras conocer la aprobación del dictamen en la ponencia nuclear del Congreso en el que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto de mina de Uranio de Retortillo (Salamanca).

Según ha manifestado, a través de un comunicado de Izquierda Unida Castilla y León remitido a Europa Press, se trata de "un día de celebración" y, a este mismo respecto, ha aludido al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para decirle que la Administración Autonómica "se ha quedado sola en la defensa de la mina de Retortillo".

Sarrión ha felicitado públicamente "por este logro" a los diputados de Unidos Podemos, como miembros de la Ponencia, y ha instado a Juan Vicente Herrera a "tomar nota del rechazo político que produce este proyecto absurdo".

"Tras el rechazo unánime a la mina de uranio del Parlamento Portugués, ahora se produce el rechazo del Congreso de los Diputados, es incomprensible que la Institución autonómica que debería combatirla con más firmeza se haya quedado en su única defensora", ha explicado Sarrión. "La Junta se ha quedado sola", ha apostillado.

Por su parte, Sarrión ha lamentado que el PSOE, "a pesar de haber apoyado esta propuesta, haya rechazado otras cinco resoluciones que proponía el grupo Unidos Podemos, en el que se encuentra integrado Izquierda Unida, especialmente la resolución número 53, que instaba a prohibir las actividades de minería del uranio en España y no otorgará permiso de explotación de ninguna mina".

"El PSOE también ha rechazado resoluciones que pedían aspectos como garantizar el carácter independiente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mediante el no nombramiento de puestos de libre designación, la no introducción de desincentivos para el fin de la actividad nuclear en Garoña o especialmente la resolución número 69 que pedía 'no renovar la licencia de operación de Vandellós II, Almaraz I y Almaraz II, una vez concluya el periodo de validez para el que en estos momentos están en vigor'", ha lamentado.

Asimismo, ha recriminado al PSOE que "haya rechazado estas resoluciones, que buscan terminar con la energía nuclear y blindar España prohibir la extracción de uranio en España", pues "no es razonable oponerse a las minas de uranio sólo tras años de movilizaciones de los habitantes de las comarcas y al mismo tiempo rechazar blindar al país frente a futuros proyectos".