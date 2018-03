Tom Boonen espera regresar a la competición en la próxima Dauphine Libere

Agencias 25/05/2009 - 20:19 Comentarios

El antiguo campeón del mundo Tom Boonen tiene pensado regresar a la competición el próximo mes en la Dauphine Libere después de que su equipo, el Quick Step, le suspendiera temporalmente tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje.

"Llamé a Charly Mottet, el director de la Dauphine Libere, para preguntarle si Boonen podía participar en esta carrera", comentó el manager del equipo Patrick Lefevre. "Me dijo que no había infringido ninguna regla y no estaba sancionado, que su problema era diferente", apuntó.

Boonen, que ganó la pasada edición de la París-Roubaix por tercera vez en su carrera, dio positivo por cocaína en un control fuera de competición el pasado mes y fue suspendido provisionalmente por el Quick Step.