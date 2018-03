Custo une en el nuevo maillot 'Rojo' al ciclista y el guepardo

Agencias 19/01/2010 - 19:37 Comentarios

La metáfora entre el guepardo, el animal más veloz del mundo, y el ciclista, ha sido la inspiración del diseñador Custo Dalmau para la creación de la "Roja", el maillot que marcará una de las grandes novedades de la Vuelta a España del 75 aniversario, y que este martes fue presentado en Madrid.

Dalmau ha creado una prenda, que aún no es la definitiva, marcada, con una textura de piel de leopardo, como sinónimo de ganador y líneas que representan la carretera. "Este animal y el ciclista tienen similitudes: la velocidad, la posición en carrera y ambos corren por la naturaleza", explicó Dalmau.

Por su parte, Javier Guillén, director de la Vuelta, se mostró satisfecho por la obra de diseño de Dalmau, de acorde con su línea directiva basada en la innovación. "Es un jersey de líder diferente al rosa del Giro y al amarillo del Tour y que identifica ante los aficionados el éxito internacional del deporte español, ya sea fútbol, baloncesto, tenis o cualquier otro deporte. El setenta y cinco aniversario de la Vuelta es una conmemoración especial y esta es una prenda especial de un diseñador de nivel internacional", explicó.

Según Javier Guillén, "era necesario romper con una estética anclada en el pasado y resulta interesante innovar, ya que la Vuelta es un gran vehículo de transmisión social".

La Vuelta a España 2010 saldrá de Sevilla el 28 de agosto con una contrarreloj por equipos nocturna, donde se estrenará el nuevo maillot de líder.