El último 'Tour' de Lance Armstrong

Agencias 29/06/2010 - 16:23 Comentarios

El ciclista Lance Armstrong ha anunciado que este año disputará su último Tour de Francia, por lo que la próxima edición de la 'Grande Boucle', que comenzará el próximo sábado en la localidad holandesa de Rotterdam, supondrá para el estadounidense la despedida de una prueba en la que reinó siete veces.

El estadounidense empleó la red social 'Twitter' para anunciar su renuncia a futuras ediciones de la prueba francesa. "Este será mi último Tour de Francia. Ha sido una gran carrera. Estoy deseando pasar tres semanas estupendas", señaló Armstrong a menos de una semana de su última participación en la carrera. El estadounidense también escribió en Twitter que está en forma para el desafío: "Última dura prueba antes del Tour. Test en el Col de la Madone. ¿Tiempo récord? No. ¿Cerca? Sí. Estoy listo".

El ciclista texano superó un cáncer testicular que le obligó a apartarse temporalmente de la bicicleta, y cuando volvió, lo hizo para ganar siete ediciones de la ronda gala de manera consecutiva entre 1999 y 2005, año en el que se retiró. Sin embargo, y como ya le sucediera antes a otras grandes estrellas del deporte, acabó echándolo de menos y decidió volver el año pasado. A la edad de 37 años suponía un verdadero reto enfrentarse a los mejores.

La noticia de su vuelta al mundo del ciclismo, no obstante, no fue bien recibida por todos. Siempre ha estado en el punto de mira por sospechas de dopaje y, aunque nunca ha tenido problema alguno en los controles, algunos siguen manteniendo las dudas. Más cuando este año salió a la palestra su ex compañero de equipo, Floyd Landis, hablando sobre cómo Armstrong se dopaba.

Por todas estas razones, esta edición del Tour de Francia se presenta muy interesante. El estadounidense acabó el año pasado en una meritoria tercera posición, subiéndose al podio de los Campos Elíseos, detrás de su gran rival, Alberto Contador, que entonces era su compañero de equipo. Ahora, tras formar un nuevo equipo, el Radioshack, intentará poner el broche de oro a una carrera deportiva a la altura de muy pocos con la que sería su octava victoria en los Elíseos.