Ullrich niega haberse dopado en el juicio contra su ex equipo

Agencias 12/11/2008 - 13:37 Comentarios

El ex ciclista Jan Ullrich, el único alemán que ha ganado un Tour de Francia, negó hoy haberse dopado, en la apertura del juicio contra su antiguo equipo, el Coast, que pretende no pagarle el sueldo por presunto fraude.

El ex ciclista profesional rechazó todas las acusaciones y afirmó no haber tomado ninguna substancia prohibida en el periodo en que corrió por ese equipo, a principios de 2003. Ullrich y el ex responsable del Coast, Günther Dahms, mantienen un litigio por el sueldo del corredor, ya que el equipo no le ha pagado gran parte del sueldo que le debe por presunto dopaje.

Ullrich, quien la mayor parte de su carrera corrió con Telekom, ha negado siempre las acusaciones de dopaje, pese a los múltiples indicios que le vinculan con la trama revelada en la Operación Puerto y como cliente del médico español Eufemiano Fuentes.