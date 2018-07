El Tour de Francia echa a Froome y lo declara persona non grata, según Le Monde

El procedimiento abierto por dopaje al ciclista, motivo para su expulsión

Chris Froome. Imagen: Reuters

Ha estallado la bomba en el ciclismo. Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, no correrá en la edición de 2018. Ha sido expulsado de la competición del país francés toda vez que la organiación, tal como avanza el diario Le Monde, habría comunicado a su club la decisión de prohibir su participación.

El motivo responde, según el diario galo, al procedimiento por dopaje que el keniata tiene abierto, si bien le permitía correr hasta que no estuviese resuelto de manera definitiva. En cualquier caso, la postura de los máximos responables no han contemplado esa opción. Froome aguarda una solución sobre su positivo por salbutamol, que fue detectado en la Vuelta 2017.

En esa línea, todo hace indicar que los organizadores no quieren tener a un posible ganador entre 'entre paréntesis' como ocurre con el Giro de este año, donde Froome resultó ganador, y por tanto la validez oficial del título estaría a la espera de una resolución firme.

El fundamente otorgado por la organización se sustenta en el artículo 28 del reglamento de la UCI que reza: "se reserva expresamente el derecho a rechazar la participación en el evento o excluirlo de un equipo o cualquiera de sus miembros cuya presencia podría dañar la imagen o reputación del mismo".

El propio ciclista indicaba hace unas fechas en Sky Sports que "no he hecho nada malo y sería muy difícil no correr sabiendo que no he hecho nada ilegal".

Adenmás, el exciclista francés Bernard Hinault cargó las tintas esta semana contra Froome y sentenció que éste "no tiene cabida" en el pelotón.