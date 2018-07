El BMC gana la crono por equipos y viste a Van Avermaet de amarillo

El Sky, a cuatro segundos, devuelve a escena a Chris Froome

Dumoulin, Yates y Porte salen beneficiados en la prueba

El Movistar (Quintana, Valverde y Landa) cede 53 segundos

Foto: EFE.

El equipo estadounidense BMC Racing Team ha ganado este lunes la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour de Francia, disputada en Cholet sobre 35,5 kilómetros, superando al Team Sky británico y al belga Quick-Step Floors, y sitúa además de líder a su corredor Greg Van Avermaet, el mejor situado tras las dos primeras etapas.

Van Avermaet ya lideró el Tour de Francia en 2016 durante tres etapas tras ganar la quinta etapa, entre Limoges y Le Lioran, con más de 5 minutos de ventaja. Ahora, deberá administrar una renta mucho menor, empatado a tiempo con su compañero Tejay Van Garderen, Geraint Thomas (Sky) a 3 segundos, y sin olvidar que su líder Richie Porte está a 51 segundos.

BMC, que era el equipo más rápido en el segundo paso cronometrado intermedio (en el primer punto los mejores fueron los corredores del Mitchelton-Scott), aguantó el tipo tras superar al Sky de Chris Froome y vio como el Quick-Step, la última gran amenaza, era incapaz de arrebatarle el primer lugar al terminar tercero a 7 segundos.

El primer gran tiempo en la meta de Cholet fue el del Team Sky, que superó con sus 38 minutos y 50 segundos a un Mitchelton-Scott que fue la primera escuadra en partir y corrió sin referencias. Sus 'cronos' estuvieron parejas, con 4 segundos de ventaja para los británicos. Al final, el Mitchelton-Scott acabó la etapa cuarto, a 9 segundos y fuera del podio, y el Sky segundo a 4 segundos del BMC.

Fue una 'crono' por equipos rápida en la que los equipos no esperaron a sus líderes si éstos no luchaban por la general. Fue el caso del Quick-Step Floors, buscando el triunfo de etapa, del que se quedó descolgado el sprinter colombiano Fernando Gaviria, o del Bora-Hansgrohe, que dejó atrás el vistoso maillot amarillo del hasta ahora líder de la carrera Peter Sagan. Dos grandes rivales en busca del 'verde' que esta vez no aguantaron el ritmo.

No sufrió lo esperado el Movistar Team, décimo en meta. El equipo español salió en tercera posición y fue de más a menos, aunque finalmente logró estar por debajo del minuto de diferencia respecto al Sky. Con sus tres líderes, Mikel Landa, Alejandro Valverde y Nairo Quintana, entrando en el grupo, cedieron 49 segundos sobre el Sky y 53 sobre los ganadores del BMC.

Peor le fue al AG2R de Romain Bardet, tercero el año pasado y segundo hace dos en el Tour de Francia, al quedar 13º a 1:15 minutos de los ganadores de etapa. El francés, claro aspirante a ganar la general, perdió tiempo respecto a sus rivales y tendrá que jugárselo todo en la montaña, donde Bardet es claramente especialista y protagonista.

De entre los 'gallos' de la general, salió reforzado sobretodo a nivel mental, por recuperar el tiempo perdido en las dos primeras etapas, el líder del Mitchelton-Scott Adam Yates, pero también el holandés Tom Dumoulin gracias a la quinta posición del Team Sunweb a 11 segundos, y no cediendo demasiado ante Froome, Yates o Porte y logrando holgura respecto a Quintana, Daniel Martin (UAE) o Nibali.

El 'Tiburón' Nibali, precisamente, vio cómo el Bahrain-Merida le dejaba en la undécima posición de etapa (a 1:06 del BMC), un tiempo bastante correcto para la formación que acabó con solo cuatro corredores en meta; Domenico Pozzovivo, los hermanos Gorka y Ion Izaguirre y el propio Nibali.

De cara a este martes, la cuarta etapa del Tour de Francia, de nuevo en línea, partirá de La Baule y llegará a Sarzeau tras 195 kilómetros. Se trata de una etapa llana con sólo una cota de 4ª categoría (Saint-Jean-la-Poterie) a 60 kilómetros de una meta que debería acoger otra lucha al esprint por el triunfo, a no ser que una aventura se consolide y venza el pulso al grueso del pelotón.