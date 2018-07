Alaphilippe se estrena en el Tour en una etapa alpina sin pugna por la general

El francés triunfa tras una larga escapada en un episodio descafeinado

Van Avermaet mantiene el maillot amarillo y el mismo tiempo de ventaja

Foto: Reuters.

El ciclista francés Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) se ha impuesto este martes en la décima etapa del Tour de Francia, disputada entre Annecy y Le Grand-Bornand sobre 158,5 kilómetros, haciendo buena la escapada y en un inicio de los Alpes algo descafeinado por ausencia de ataques entre los corredores aspirantes a la general, que sigue liderada por Greg Van Avermaet (BMC).

Alaphilippe se estrena en el Tour de Francia y logra su segunda etapa en una grande, pues ganó una etapa en la Vuelta a España 2017. El francés, que se metió en una fuga de 21 ciclistas, resistió tras atacar en lo alto del Montée de plateau des Glières (HC), de 6 kilómetros al 11,2% y en el tramo posterior de tierra, sin asfaltar.

Sigue de líder el belga Van Avermaet, que jugó bien sus cartas. Se metió en la fuga, a la que dio notoriedad y presencia, aguantó los pasos por los cinco puertos de la jornada y, pese a no poder luchar por el triunfo de etapa, logró reforzar el amarillo de su maillot al meter tiempo a sus perseguidores.

"Siento mucha emoción, ganar en el Tour no es fácil. Estuve cerca de lograrlo hace dos años en mi debut, y ahora lo he conseguido, además de esta manera, en solitario y con tiempo de disfrutarlo. No tengo las palabras, estoy pensando en mi familia. Me alegro de hacerlos felices y estoy feliz por mí también", dijo el corredor galo en línea de meta.

Alaphilippe, de 26 años y ganador este año de la Flecha Valona, reconoció que esta victoria le permite olvidar la etapa del Muro de Brataña, donde no pudo imponer su punta de velocidad final.

El francés Julian Alaphilippe (Quick Step), se sintió muy emocionado tras imponerse en la primera etapa de los Alpes y aseguró que con esta victoria puede olvidar la "decepción de no haber ganado en el Muro de Bretaña".