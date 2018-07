La 16º etapa del Tour 2018 se paraliza a 187 kilómetros de la meta por una protesta de los agricultores

La decimosexta etapa del Tour de Francia se ha tenido que paralizar durante unos minutos debido a las protestas de un grupo de agricultores. Los manifestantes habían lanzado fardos de paja a la carretera y montaron una manifestación que paró por completo al pelotón a 187 kilómetros de la meta.

La policía ha tenido que actuar ante estos actos y durante unos minutos el Tour ha estado detenido. Una vez solucionado el conflicto con las protestas, el pelotón ha podido reanudar la marcha con la vista puesta en la meta, que esta jornada está en Bagnéres de Louchon.

???? - 187 km

The peloton has been slowed down by protesters. The race is temporarily neutralized. ??

Le peloton a été ralenti par des manifestants. La course est momentanément neutralisée. ??#TDF2018 pic.twitter.com/o3ScD9SHZJ