Dawkins, dispuesto al desafío de popularizar la evolución en el mundo árabe

Londres, 22 ago (EFE).- Al autor ateo y evolucionista Richard Dawkins, que escribió "La Ilusión de Dios" y "El Gen Egoísta", dos "best seller" en Occidente, le gustaría ver traducidos sus libros al árabe para combatir mejor el creacionismo imperante en el Islam.

Ninguno de los libros del profesor británico, firme defensor de las teorías de Darwin, ha sido traducido a la lengua de Mahoma, y su obra ha sido muy censurada en Turquía.

En declaraciones al diario "The Times", Dawkins afirma estar dispuesto a aceptar el desafío de popularizar la evolución en el mundo islámico, donde impera el creacionismo.

"Todos mis libros han sido traducidos al hebreo. No estoy tan seguro en cuanto al farsi. También al turco aunque en Turquía son objeto de censura", explica.

"Al editor turco de "La Ilusión de Dios" le amenazaron con la cárcel por blasfemia. Es posible incluso que le hayan detenido, y mi portal de internet ha sido prohibido en Turquía. Lo cual no deja de ser divertido porque cuando a uno le censuran, hace que la gente quiere leerle", explica.

Según Dawkins, mientras que la mayoría de las tradiciones cristianas no integristas han terminado aceptando la evolución, el Islam se ha mostrado mucho más hostil.

"El hecho es que el Islam enseña que el Corán es literalmente la palabra de Dios, a diferencia de lo que sostienen la mayoría de las sectas cristianas, según las cuales la Biblia es en su mayor parte simbólica. Tal vez esa sea la causa (del rechazo)", explica.

Según Dawkins, la influencia islámica es lo que explica la creciente popularidad del creacionismo en Gran Bretaña, donde, según un sondeo reciente, un 30 por ciento de los adolescentes aceptan la idea del "diseño inteligente", una especie de creacionismo "light".

"No es, sin embargo, tan serio como en Estados Unidos, donde la hostilidad viene de los propios cristianos, pero la consecuencia (para el Reino Unido) puede ser una mala educación científica", explica Dawkins, quien se dice deprimido cuando escucha a colegiales negar la evolución, "algo que no habría ocurrido hace 30 años".

En su nuevo libro, titulado "The Greatest Show on Earth" (El Mayor Espectáculo de la Tierra), el biólogo británico ha reunido las pruebas científicas a favor de la teoría de la evolución, con las que espera convencer a quienes defendiendo algo tan poco científico como el creacionismo.

"Creo que cualquier persona que lo lea no podrá seguir pensando que el mundo tiene sólo 6.000 años de antigüedad, no podrá seguir sosteniendo que la evolución no es un hecho", afirma.