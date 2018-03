El Observatorio recibe un premio de la Agencia Europea por su proyecto de vigilancia espacial

Palma, 6 nov (EFE).- El Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) ha recibido un premio de la Agencia Espacial Europea por el desarrollo de un programa de vigilancia del medio ambiente espacial que detecta asteroides y restos espaciales que son potencialmente peligrosos para la Tierra.

Este proyecto ha sido presentado hoy por en el Parc Bit por el director del OAM, Salvador Sánchez; el responsable de programación de los equipos robóticos del observatorio, Jaime Nomen; las ingenieras de la empresa Deimos Noelia Sánchez y Estrella Gomedo; y la consellera se Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa.

Este programa, en el que han trabajado la OAM y la empresa Deimos Space, se basa en un sistema óptico que permite detectar restos espaciales potencialmente peligrosos basado en diversas estaciones con telescopios y radares que, con el software que han creado, detecta los elementos y prevé sus riesgos.

El director del OAM ha explicado que la vigilancia del medio ambiente espacial es un tema "prioritario" y una cuestión de seguridad mundial en la que deben implicarse los gobiernos para que destinen las tecnologías más avanzadas a este tipo de investigación.

Sánchez ha dicho que cada noche se detectan cientos de asteroides cercanos a la tierra, aunque la mayoría son inofensivos. No obstante, existen otros llamados "neos" que sí pueden ser potencialmente peligrosos porque sus órbitas se cruzan con las de otros planetas con riesgo de colisión.

Nomen ha dicho que actualmente hay 6.495 "neos" que giran en torno a la Tierra, de los cuales 1.071 se encuentran a una distancia más corta y superan los 200 metros de diámetro, por lo que sus efectos en caso de impacto serían nocivos.

El OAM trabaja en la detección y seguimiento de asteroides y restos espaciales. Desde agosto de 2008 al mismo mes de 2009 este observatorio ha descubierto seis "neos", un cometa, 583 asteroides y ha realizado más de 130.000 astrometrías.

Nomen ha comentado que Europa "se tiene que preocupar" por no depender en este campo de grandes potencias mundiales como Estados Unidos, de proteger a los ciudadanos, de controlar los satélites y de proteger el medio ambiente espacial.

La ingeniera Noelia Sánchez ha señalado que el entorno espacial de la Tierra está plagado de "basura espacial" compuesta de restos de misiones espaciales, satélites no operativos o restos de los mismos que no se retiran por el alto coste que ello implica y porque no existe una normativa internacional que lo regule.

No todos estos restos son peligrosos, o bien por el reducido tamaño o bien porque la atmósfera protege al planeta de ellos.

De hecho, Sánchez ha indicado que una de las medidas utilizadas para destruirlos es "forzarlos" hacia la Tierra para que las atmósfera los queme. Otra de las opciones es alejarlos para evitar que sus órbitas coincidan con la del planeta o las de los satélites que hay en torno a ella.

La consellera de Innovación ha afirmado que es "crucial" que las instituciones apoyen este tipo de avances científicos para detectar aquellos elementos peligrosos para la Tierra.

Costa ha añadido que el objetivo del Govern es situar a Baleares en una línea de investigación avanzada dentro del ámbito europeo.