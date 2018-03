Se descubren en gorilas africanos parásitos 'humanos' de la malaria

Europa Press 19/01/2010 - 15:53 Comentarios

Foto: Europa Press. Enlaces relacionados Más en Medio Ambiente

Investigadores de la Universidad de California en Irvine (Estados Unidos) han descubierto dos especies antes desconocidas de un parásito de la malaria que albergan los gorilas africanos. Los resultados del estudio se publican en la edición digital de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Los científicos, dirigidos por Franck Prugnolle, informan de que los gorilas pueden portar una forma del parásito 'Plasmodium falciparum', que es responsable de la malaria, que se pensaba que existía sólo en humanos.

Causante de un 85% de muertes

La malaria causa más de dos millones de muerte cada año, con más del 85 por ciento de las muertes que ocurren en el África Subsahariana. Los investigadores estudiaron el rango de parásitos 'Plasmodium' que vivían en poblaciones de simios al examinar muestras fecales de 125 chimpancés y 84 gorilas en Camerún, y pruebas de muestras de sangre de tres gorilas en Gabón.

Los autores descubrieron el 'Plasmodium GorA' y' P. GorB', dos especies de parásitos estrechamente relacionadas con 'P. falciparum' y 'P. reichenowi'. Los investigadores indican que con un mayor contacto entre los primates y los humanos, sobre todo por la tala y deforestación de África, existe un riesgo de mayor transmisión del parásito entre humanos y animales.