España pierde la candidatura a albergar el Supertelescopio Europeo, que se marcha a Chile

Se habla con mucha alegria: Chile es una ubicacion mucho mejor desde el punto de vista astronómico. La humedad ambiental es mala para los estudios astronómicos, especialmente en el infrarojo. En eso Chile le da mil vueltas a La Palma. Por no mencionar que hay muchas mas noches útiles por la meteorologia (es casi un desierto!). No nos pongamos nacionalistas, Chile es una mejor ubicacion y no pasa nada, nuestros astrónomos podrán usar las instalaciones igualmente, y nos ahorramos unos dineros que vendrán muy bien para que pueda haber más personal científico. Por que si no tendremos muy buenas instalaciones, pero las usarán solo los extranjeros. Hay que tener cabeza...