Canarias lamenta la "desidia y falta de planificación" de España en la defensa del telescopio

Santa Cruz de Tenerife, 26 abr (EFE).- El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Juan Ruiz, lamentó hoy "la desidia y la falta de planificación" con que a su juicio ha afrontado el Gobierno español la candidatura de La Palma al Telescopio Europeo Extremadamente Grande.

Juan Ruiz dijo a Efe que el Gobierno canario ni tiene confianza ni conoce la gestión realizada para defender la candidatura del Observatorio del Roque de los Muchachos, pues el Ministerio de Ciencia e Innovación "simple y llanamente" no ha contestado a sus llamadas y petición de colaboración y diálogo.

Evidentemente no se ha seguido el camino adecuado, señaló el director de esta agencia científica del Gobierno de Canarias, que señaló además que recientemente ha participado en un foro científico en Barcelona en el que intervenía la ministra Cristina Garmendia y ésta no dedicó "ni una sola palabra" sobre el telescopio.

Juan Ruiz lamentó la decisión del Consejo del Observatorio Europeo Austral (ESO) de que el telescopio se instale en el Cerro Armazones (Chile) y la siguiente cuestión, dijo, es reflexionar sobre "qué pasa con las grandes infraestructuras científicas en España, porque no hay manera de que ninguna venga" al país.

Se refirió a las candidaturas frustradas para albergar en Bilbao la fuente de neutrones y en Barcelona el reactor termonuclear y consideró que el caso de La Palma es el más grave, porque el observatorio del Roque de los Muchachos era el único sitio de Europa con posibilidad de acoger el telescopio.

"No se ha hecho una adecuada atracción de las grandes infraestructuras científicas en general y en particular en este caso, ha habido una muy mala defensa de la candidatura del Roque de los Muchachos, que no se ha defendido con la intensidad ni con la planificación debidas", insistió.

Recordó a que a 15 días vista de la presentación de la candidatura, el 2 y 3 de marzo, España ni siquiera la había preparado y no se han buscado apoyos internacionales como merecía este proyecto, sino que durante los últimos días ha habido "un intento a la desesperada tras meses sin hacer nada".

También criticó que se ha tardado "muchísimo" en contar con los expertos del Instituto de Astrofísica de Canarias y ni siquiera el Ministerio español ha influido para que se retrasase la decisión con el objetivo de conocer mejor los informes y poder "contra-argumentar".

Asimismo ha sido "negativo" el no buscar la colaboración con el Gobierno de Canarias y el que se le reprochase que no aportase el 50 por ciento de la oferta española, cuando las islas ofrecían el 15 por ciento, no va en la línea "de aunar esfuerzos y remar todos en la misma dirección", dijo Ruiz.

"Resulta inconcebible que España no contase con el Gobierno autónomo correspondiente como hizo con el vasco con la fuente de neutrones y con el catalán con el reactor", afirmó.

Ahora, continuó, en la adversidad "hay que mirar para adelante" porque el Observatorio del Roque de los Muchachos es uno de los grandes activos de la astronomía mundial y hay que hacer lo posible para que se mantenga "en la cima" a pesar de este resultado, y habrá que buscar los medios para que siga "en primera división" cuando estén operativos los nuevos telescopios de 40 metros.