Un paseo por Marte a través de la mirada de la Agencia Espacial Europea

Luis Miguel Ariza 10/03/2008 - 13:11 Comentarios

Como nunca se había visto antes; ésta es la nueva visión de Marte en tres dimensiones, gracias a la formidable resolución de la Cámara Estéreo de Alta resolución (en inglés, High Resolution Stereo Camera o HRSC) que lleva la sonda Mars Express, de la Agencia Espacial Europea, que ha presentado el primer muestrario en tres dimensiones del planeta rojo, un catálogo que aún no se ha completado.

"Comprender esa topografía marciana resulta esencial para entender su geología", ha comentado Gerhard Neukum, de la Universidad de Freie en Berlín, el principal investigador de la HRSC. Y ciertamente, contemplar el planeta en tres dimensiones permite a los investigadores calcular, por ejemplo, la altura de las colinas, la inclinación de sus valles, o la altitud y el alcance de las antiguas coladas de lava en las altiplanicies marcianas; toda una lectura que es casi un libro abierto para comprender la historia del planeta y comprobar si pudo albergar vida en el pasado.

En 3D

"Estos datos son esenciales para comprobar cómo fluyo la lava o el agua en Marte", asegura Neukum. También, las imágenes ofrecen un auténtico festín visual. El milagro de las tres dimensiones se produce gracias a que la nave es capaz de fotografiar cualquier característica del planeta por partida doble, y en distinto ángulo, algo que la Mars Express, a diferencia de otras naves, puede hacer de una sola tacada, en vez de tener que colocarse sobre el objeto a fotografiar en dos órbitas a distinta altura. Si añadimos precisamente la capacidad para realizar varias órbitas sobre un mismo objeto, las imágenes obtenidas son como mucho mejores que las obtenidas por cualquier nave de la NASA, aunque los norteamericanos hayan colocado allí robots con ruedas como el Spirit o el Sojourney.

El mismo objeto desde distintos ángulos

El volcan Olympus, el más alto de todo el sistema solar, ofrece un magnífico ejemplo de cómo trabaja la cámara HRSC, que dispone de nueve escáneres capaces de ver el mismo objeto desde distintos ángulos. La montaña se alza hasta alcanzar 26 kilómetros de altura. Pudo crecer tanto en el pasado sin derrumbarse sobre sí mismo por culpa de la baja gravedad marciana. Un volcán de esa altura sería impensable en la Tierra, con nuestra gravedad tres veces mayor que la marciana.

La HRSC captó la impresionante belleza de este volcán que se alza sobre una planicie de 600.000 kilómetros cuadrados, sin ningún tipo de deformaciones, y cada pixel de la imagen tiene una resolución de 150 metros, aunque en algunas zonas es capaz de captar objetos de tan sólo 10 metros de tamaño. En estos casos, la información se recogió a partir de una exploración de 18 órbitas: cuanto más cerca está la nave de la superficie, más resolución alcanza su cámara HRSC.

Pero la topografía da incluso pistas que permiten a los científicos ver debajo de ella. La nave lleva una antena de 40 metros engarzada a un radar llamado MARSIS (siglas en inglés de Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) que envía ondas de radio que chocan contra la superficie y son rebotadas...aunque no todas. Algunas viajarán hasta una profundidad de unos pocos kilómetros para detectar las estructuras subterráneas, y por supuesto, hielo o agua helada.

De la ciencia a la lírica

Si Juntamos los dos aparatos, la nave dispone de los dos ojos más poderosos para escudriñar nuestro vecino planetario. "Una vez que sepamos cómo es la superficie, podremos interpretar correctamente los ecos del radar que proceden debajo de ella", indica Angelo Rossi, investigador de la cámara HRSC. El estudio topográfico completo de Marte aún no se ha terminado, pero las imágenes tienen una fuerza expresiva que invitan a dejar momentánea- mente la ciencia a un lado para concentrarse en la poesía de unos paisajes espectaculares.

Al sur de una planicie enorme llamada Amazonis planitia se encuentra el cráter Nicholson, de 100 kilómetros de ancho. La imagen muestra incluso objetos de tan sólo 15 metros de tamaño. En el centro de ese cráter hay una misteriosa elevación que se alza hasta 3,5 kilómetros. No se sabe si ese material ha sido depositado lentamente desde el aire, esculpido por la acción del agua o del viento, o si obedece a una deformación del suelo.

El "Laberinto Nocturno" es una sucesión de valles y cañones intrincados que dejan en ridículo al Gran Cañón del Colorado en la Tierra, y que hablan de un pasado más violento, donde Marte sufrió riadas de agua gigantescas.El cráter Terby se parece a simple vista a cualquier cosa menos a un cráter. Es muy antiguo y sobre él se han depositado sedimentos sobre los que ha actuado la erosión durante millones de años. Hay valles y colinas en las cuales se puede apreciar las características marcas que ha dejado el agua sobre sus laderas. Algunas de estas estructuras se elevan hasta los 2.000 metros, y los canales excavados por el agua son más numerosos en el flanco norte.

Un planeta seco y frío

Marte es un planeta seco, muy frío, y con una presión atmosférica tan escasa que si vertiéramos un vaso de agua sobre su superficie se sublimaría, escapando directamente al espacio. Pero probablemente tuvo agua líquida en el pasado. La Mars Express llegó allí el 25 de diciembre de 2004, después de un viaje de siete meses, y nos ha demostrado que es un mundo sorprendente, lejano y cercano a nosotros.