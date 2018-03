Historia de guerra y terremotos desplaza a Hollywood en calles salvadoreñas

AFP 10/03/2008 - 19:11

Ni las últimas producciones de Hollywood pueden con el arrastre provocado en las calles de San Salvador por el documental que en hora y media recorre 26 años de historia del país, incluyendo la guerra civil, visitas papales, terremotos y otros acontecimientos, y que los vendedores ofrecen como material de "memoria histórica".

"El Salvador: 26 años de historia" es un documental producido por la salvadoreña Audio Mágico Producciones (AMP), a partir de material periodístico de varios noticiarios salvadoreños y que parte desde el año 1980, con el despliegue de los sucesos que marcaron el inicio de una guerra civil que por doce años desangró a El Salvador.

"La gente ha preguntado qué es esto, pues nosotros les explicamos que no es un vídeo de la guerra, sino como una narración de lo que pasó entre 1980 y 2006 en el país, y es un buen material de memoria histórica para la juventud, los estudiantes que no saben o no conocen qué paso en esos años, esto los ilustra", dijo a la AFP José Roberto Zepeda, de 44 años.

Zepeda posee un enorme puesto de venta de películas ilegales o "piratas" en DVD en pleno centro de San Salvador, en donde a diario y desde hace una semana tiene a la venta a un dólar el disco documental, el cual según explicó "ha sido una venta loca".

Zepeda indicó que el documental ha desplazado en ventas callejeras las copias piratas de producciones en estreno de Hollywood como "La llamada Perdida" o "Petróleo Sangriento".

Imágenes y el sonido del estruendo de la metralla de los fusiles en enfrentamientos en distintas zonas del país entre guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y soldados, la represión por parte de fuerzas militares contra estudiantes universitarios y sindicatos en marchas callejeras abren y ocupan gran parte del material.

También se trae a cuenta pasajes dolorosos ocurridos durante el conflicto como el asesinato el 24 de marzo de 1980 del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, a manos de un francotirador de extrema derecha.

El DVD "El Salvador: 26 años de historia" posee una calidad de imagen y sonido aceptable y una edición muchas veces mal lograda, mientras que los sucesos a ratos no concuerdan con el lapso de tiempo verdadero. Para el caso se presentan imágenes de la segunda llegada al país del fallecido Papa Juan Pablo II en febrero de 1996 como la primera, la cual ocurrió en marzo de 1983.

"Yo no conocía mucho lo que sucedió y estoy aprendiendo con el vídeo", aseguró Jairo Ardón, de 18 años, otro vendedor de discos piratas.

El documental, que intenta llevar un orden cronológico, también recuerda con imagenes de edificios derrumbados el fatídico terremoto que el 10 de octubre de 1986 sacudió la capital San Salvador y ciudades aledañas, el cual dejó un saldo de 1.400 muertos.

El asesinato en noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana (UCA) también es rememorado.

La historia se traslada también a octubre de 1998, cuando el potente huracán Mitch castigó Centroamérica y que en El Salvador provocó decenas de muertos, luego llegan las imagenes de los dos potentes terremotos que el 13 de enero y 13 de febrero de 2001 mecieron El Salvador y que dejaron 1.250 muertos.

La historia salvadoreña en 26 años concluye con la crisis de violencia en el país, en donde las pandillas son las principales protagonistas.

ob/ag/aic